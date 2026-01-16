Названо найпопулярніші професії в Україні 2025 року (список)

Державна служба зайнятості оприлюднила вакансії, які були популярними серед роботодавців та працівників у 2025 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Державної служби зайнятості.

Які вакансії найбільше пропонували роботодавці у 2025 році

Названо вакансії, які найбільше пропонували роботодавці у 2025 році фото: Shutterstock

Підсобні працівники – 19,2 тис. вакансій. На кожні 10 вакансій знаходилося дев'ять кандидатів.

Продавці продовольчих товарів – близько 19 тис. вакансій. На 10 вакансій – 11 кандидатів.

Водії автотранспортних засобів – близько 18 тис. вакансій. На 10 вакансій відгукувалися близько чотитрьох кандидатів.

Продавці-консультанти.

Кухарі, прибиральники.

Оператори та машиністи котельней.

Бухгалтери.

Вчителів.

Медичні сестри.

Швачки та охоронники.

Водночас деякі для деяких вакансій роботодавці не шукали робітників. Проте попит від працівників на ці професії був. Йдеться про такі вакансії як: професійний спортсмен, обмінювач грошей, стюард, астроном, генетик, артист балету та інші.

Які вакансії були найпопулярнішими серед українців у 2025 році

Названо вакансії були найпопулярнішими серед українців у 2025 році фото: Freepik

Продавець продовольчих товарів – майже 21 тис. звернень. На кожних 10 потенційних працівників було дев’ять вакансій.

Підсобний працівник – близько 18 тис. звернень. На 10 шукачів було майже 11 вакансій.

Продавець-консультант – понад 12 тис. звернень. На 10 робітників було 11 вакансій.

Також українців цікавили вакансії прибиральника, кухара, продавця непродовольчих товарів та водія. Проте були й ті вакансії, яких українці не шукали. Шукачі не зацікавили вакансії прибиральника, кухаря, продавця непродовольчих товарів та водія.

Нагадаємо, що українці, які нині працюють у Польщі, мають важливий вплив на її економіку. У дослідженні Польського економічного інституту (PIE) зауважують, що українці роблять значний внесок у ключові галузі польської економіки. За даними дослідження, рівень зайнятості серед українців становить 75 – 85%. Цей показник є більшим за ідентичний показник зайнятості самих поляків. Тому, крім впливу на економіку Польщі, українці також визначаються поміж інших мігрантів та біженців високим рівнем інтеграції в суспільство країни.

