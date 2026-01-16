Названо найпопулярніші професії в Україні 2025 року (список)
Державна служба зайнятості оприлюднила вакансії, які були популярними серед роботодавців та працівників у 2025 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Державної служби зайнятості.
Які вакансії найбільше пропонували роботодавці у 2025 році
- Підсобні працівники – 19,2 тис. вакансій. На кожні 10 вакансій знаходилося дев'ять кандидатів.
- Продавці продовольчих товарів – близько 19 тис. вакансій. На 10 вакансій – 11 кандидатів.
- Водії автотранспортних засобів – близько 18 тис. вакансій. На 10 вакансій відгукувалися близько чотитрьох кандидатів.
- Продавці-консультанти.
- Кухарі, прибиральники.
- Оператори та машиністи котельней.
- Бухгалтери.
- Вчителів.
- Медичні сестри.
- Швачки та охоронники.
Водночас деякі для деяких вакансій роботодавці не шукали робітників. Проте попит від працівників на ці професії був. Йдеться про такі вакансії як: професійний спортсмен, обмінювач грошей, стюард, астроном, генетик, артист балету та інші.
Які вакансії були найпопулярнішими серед українців у 2025 році
- Продавець продовольчих товарів – майже 21 тис. звернень. На кожних 10 потенційних працівників було дев’ять вакансій.
- Підсобний працівник – близько 18 тис. звернень. На 10 шукачів було майже 11 вакансій.
- Продавець-консультант – понад 12 тис. звернень. На 10 робітників було 11 вакансій.
Також українців цікавили вакансії прибиральника, кухара, продавця непродовольчих товарів та водія. Проте були й ті вакансії, яких українці не шукали. Шукачі не зацікавили вакансії прибиральника, кухаря, продавця непродовольчих товарів та водія.
Нагадаємо, що українці, які нині працюють у Польщі, мають важливий вплив на її економіку. У дослідженні Польського економічного інституту (PIE) зауважують, що українці роблять значний внесок у ключові галузі польської економіки. За даними дослідження, рівень зайнятості серед українців становить 75 – 85%. Цей показник є більшим за ідентичний показник зайнятості самих поляків. Тому, крім впливу на економіку Польщі, українці також визначаються поміж інших мігрантів та біженців високим рівнем інтеграції в суспільство країни.
