У Києві вперше евакуйовано мотоцикл за паркування у недозволеному місці

За перешкоджання роботі водіїв автобусів і тролейбусів передбачено тимчасове затримання транспортного засобу

У столиці вперше було застосовано тимчасове затримання транспортного засобу категорії «мотоцикл». Його евакуювали за порушення пункту 15.9 (e) Правил дорожнього руху – зупинка ближче ніж 30 метрів від зупинки громадського транспорту. Про це повідомили в Департаменті територіального контролю міста Києва, інформує «Главком».

Порушення цього пункту ПДР створює пряму небезпеку для пасажирів та руху громадського транспорту, а також перешкоджає роботі водіїв автобусів і тролейбусів.

Інспекція з паркування вперше тимчасово затримала мотоцикл, залишений просто біля зупинки громадського транспорту неподалік Центрального вокзалу фото: Департамент територіального контролю міста Києва

Згідно зі статтею 265-4 КУпАП, за таке порушення передбачено тимчасове затримання транспортного засобу, яке інспектори з паркування мають право застосовувати в установленому законом порядку.

У Департаменті наголошують, що норма стосується всіх видів механічних транспортних засобів без винятку, включно з мотоциклами, мопедами тощо.

«Ми закликаємо водіїв дотримуватися Правил дорожнього руху, з повагою ставитися до пасажирів громадського транспорту та не створювати небезпек чи перешкод на зупинках», – зазначив директор Департаменту Михайло Буділов.

