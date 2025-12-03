Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві вперше евакуйовано мотоцикл за паркування у недозволеному місці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві вперше евакуйовано мотоцикл за паркування у недозволеному місці
У Департаменті наголошують, що норма стосується всіх видів механічних транспортних засобів без винятку, включно з мотоциклами, мопедами тощо
фото: Департамент територіального контролю міста Києва

За перешкоджання роботі водіїв автобусів і тролейбусів передбачено тимчасове затримання транспортного засобу

У столиці вперше було застосовано тимчасове затримання транспортного засобу категорії «мотоцикл». Його евакуювали за порушення пункту 15.9 (e) Правил дорожнього руху – зупинка ближче ніж 30 метрів від зупинки громадського транспорту. Про це повідомили в Департаменті територіального контролю міста Києва, інформує «Главком».

Порушення цього пункту ПДР створює пряму небезпеку для пасажирів та руху громадського транспорту, а також перешкоджає роботі водіїв автобусів і тролейбусів.

Інспекція з паркування вперше тимчасово затримала мотоцикл, залишений просто біля зупинки громадського транспорту неподалік Центрального вокзалу
Інспекція з паркування вперше тимчасово затримала мотоцикл, залишений просто біля зупинки громадського транспорту неподалік Центрального вокзалу
фото: Департамент територіального контролю міста Києва

Згідно зі статтею 265-4 КУпАП, за таке порушення передбачено тимчасове затримання транспортного засобу, яке інспектори з паркування мають право застосовувати в установленому законом порядку.

У Департаменті наголошують, що норма стосується всіх видів механічних транспортних засобів без винятку, включно з мотоциклами, мопедами тощо.

«Ми закликаємо водіїв дотримуватися Правил дорожнього руху, з повагою ставитися до пасажирів громадського транспорту та не створювати небезпек чи перешкод на зупинках», – зазначив директор Департаменту Михайло Буділов. 

Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко висловив обурення роботою посадовців Київської державної міської адміністрації (КМДА). Конфлікт стався через хаотичне паркування авто у столиці. Начальник КМВА заявив, що ще навесні посадовці КМДА отримали доручення щодо врегулювання питання із хаотичним паркуванням автомобілів у столичних дворах.

Читайте також:

Теги: Київ благоустрій зупинка мотоцикл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві застосовані аварійні відключення електроенергії в окремих районах
У Києві застосовані аварійні відключення електроенергії в окремих районах
8 листопада, 12:16
У Києві прорвало водопровід на Печерському узвозі: є загроза зсуву ґрунту
У Києві прорвало водопровід на Печерському узвозі: є загроза зсуву ґрунту
11 листопада, 01:28
Фігурант представлявся кандидатом у президенти України та роздавав відповідні візитівки
Пропонував стати нардепом за $160 тис. У Києві затримано очільника ліквідованої політсили
14 листопада, 15:11
У 2022 році було зареєстровано понад 170 тис. внутрішньо переміщених осіб
Від початку війни кількість ВПО зросла майже втричі: скільки переселенців зареєстровані в Києві
11 листопада, 19:06
У ніч проти 14 листопада вкотре постраждав житловий комплекс «Львівський квартал»
Росіяни вчетверте пошкодили житловий комплекс на Глибочицькій: хронологія
14 листопада, 15:34
Киянам і всьому світові Анатолій Кущ відомий, зокрема, як автор монумента Незалежності України на Майдані, скульптурної композиції, присвяченої Засновникам Києва, і символу самої української столиці – памʼятника Архистратигу Михаїлу
Автор монумента Незалежності. У Києві відкрилася виставка скульптора Анатолія Куща
17 листопада, 11:57
Садиба на вул. Притисько-Микільській, 1 накрита будівельним брезентом
На Подолі розпочато демонтаж історичної будівлі Ткацького цеху, що є пам’яткою історії
20 листопада, 10:04
Проректору загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
Фіктивний ремонт на 2,1 млн грн: експроректор столичного університету отримав підозру
21 листопада, 15:28
Під час обшуку поліція знайшла телефон, на якому виявили фото та відео пошкоджених автівок
Суд виніс вирок палію, який нищив автівки у Києві на замовлення «куратора»
1 грудня, 12:44

Новини

У Києві вперше евакуйовано мотоцикл за паркування у недозволеному місці
У Києві вперше евакуйовано мотоцикл за паркування у недозволеному місці
Обвинувальний акт щодо керівника апарату КМДА Загуменного скеровано до суду
Обвинувальний акт щодо керівника апарату КМДА Загуменного скеровано до суду
«Працював» у потягах західного напрямку: поліція викрила крадія-гастролера
«Працював» у потягах західного напрямку: поліція викрила крадія-гастролера
На столичній Оболоні при пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік (фото)
На столичній Оболоні при пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік (фото)
Подарунки від Святого Миколая. Скільки коштують солодощі та святкові набори у супермаркетах Києва
Подарунки від Святого Миколая. Скільки коштують солодощі та святкові набори у супермаркетах Києва
У Ворзелі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка
У Ворзелі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua