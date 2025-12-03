У Києві вперше евакуйовано мотоцикл за паркування у недозволеному місці
За перешкоджання роботі водіїв автобусів і тролейбусів передбачено тимчасове затримання транспортного засобу
У столиці вперше було застосовано тимчасове затримання транспортного засобу категорії «мотоцикл». Його евакуювали за порушення пункту 15.9 (e) Правил дорожнього руху – зупинка ближче ніж 30 метрів від зупинки громадського транспорту. Про це повідомили в Департаменті територіального контролю міста Києва, інформує «Главком».
Порушення цього пункту ПДР створює пряму небезпеку для пасажирів та руху громадського транспорту, а також перешкоджає роботі водіїв автобусів і тролейбусів.
Згідно зі статтею 265-4 КУпАП, за таке порушення передбачено тимчасове затримання транспортного засобу, яке інспектори з паркування мають право застосовувати в установленому законом порядку.
У Департаменті наголошують, що норма стосується всіх видів механічних транспортних засобів без винятку, включно з мотоциклами, мопедами тощо.
«Ми закликаємо водіїв дотримуватися Правил дорожнього руху, з повагою ставитися до пасажирів громадського транспорту та не створювати небезпек чи перешкод на зупинках», – зазначив директор Департаменту Михайло Буділов.
Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко висловив обурення роботою посадовців Київської державної міської адміністрації (КМДА). Конфлікт стався через хаотичне паркування авто у столиці. Начальник КМВА заявив, що ще навесні посадовці КМДА отримали доручення щодо врегулювання питання із хаотичним паркуванням автомобілів у столичних дворах.
Коментарі — 0