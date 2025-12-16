Головна Київ Новини
Суд залишив під вартою режисера Білоуса, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітніх

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Білоусу інкримінують систематичні зґвалтування та сексуальне насильство стосовно студенток, серед яких були неповнолітні
фото: Офіс генерального прокурора

Запобіжний захід продовжено без можливості внесення застави

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому директору Молодого театру, викладачу університету Карпенка-Карого режисеру Андрію Білоусу до 21 січня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що Білоусу інкримінують систематичні зґвалтування та сексуальне насильство стосовно студенток, серед яких були неповнолітні. Запобіжний захід продовжено без можливості внесення застави.

21 жовтня Білоусу повідомлено про підозру у систематичних злочинах сексуального характеру щодо студенток, які, за свідченнями потерпілих, стали можливими через зловживання посадовим становищем, психологічний тиск і залякування.

«Під час судового розгляду прокурори Офісу Генерального прокурора обґрунтували необхідність подальшого тримання під вартою, зокрема з огляду на тяжкість інкримінованих злочинів, наявні ризики незаконного впливу на потерпілих та свідків, а також можливість перешкоджання кримінальному провадженню», – йдеться у повідомленні.

Сторону обвинувачення у суді представляє заступник Генерального прокурора Віктор Логачов.

«У таких провадженнях принциповою є не лише невідворотність відповідальності, а й реальний захист потерпілих. Саме тому прокурори наполягають на запобіжних заходах, які унеможливлюють будь-який тиск чи втручання у хід правосуддя», – пояснив Логачов.

Нагадаємо, поліцейські оголосили колишньому керівнику столичного театру Андрію Білоусу про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток.

За даними слідства, екскерівник Молодого театру, викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Андрій Білоус з березня 2018 по квітень 2023 року неодноразово ґвалтував та вчиняв сексуальне насилля щодо п’яти дівчат. 

Зокрема, генеральний прокурор Руслан Кравченко прокоментував повідомлення про підозру екскерівнику Молодого театру, викладачу Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Андрію Білоусу.

Як відомо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та вже колишнього художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції.

Згодом Андрій Білоус відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію. Столична поліція продовжує розслідувати кримінальне провадження на підставі звернень осіб, які звинуватили завідувача кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого і керівника Молодого театру Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях.

Дружина режисера Андрія Білоуса Ірина заявила, що її чоловіка «намагаються знищити без суду і доказів». Тим же, хто, за її словами, насмілюється стати на його захист або ж відмовляється приєднуватися до публічного цькування, погрожують фізичною розправою. 

Теги: Київ театр Андрій Білоус

