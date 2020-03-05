Скандальна забудова Вумівського лісу: інвестори обіцяють «лягати під танки»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місцеві мешканці протестують проти забудови Вумівського лісу Фото: Захисти ліс, Facebook

За новим Генпланом села Петропавлівська Борщагівка на місці ЖК «Ехо Парк» мають бути зелені насадження

Компанія-забудовник BD Holding починає продаж квартир другої черги житлового комплексу «Ехо Парк» у Петропавлівській Борщагівці.

Тим часом перший будинок ЖК «Ехо Парк» по Великій Кільцевій, 9 має анульовані всі дозвільні документи і понад 300 незадоволених інвесторів, які ще навіть не отримали прав власності на квартири.

Обурені інвестори б’ють на сполох і попереджають про небезпеку потенційних покупців ЖК «Ехо парк ІІ» та заявляють, що «готові лягати під танки», якщо забудовник не виконає свої обіцянки.

З інформації на сторінці забудовника в мережі Facebook продажі стартували 2 березня 2020 року. На сторінці об’єкту ЖК «Ехо Парк» на сайті ЛУН видно активну підготовку до нового будівництва.





Ошукані інвестори першої черги ЖК «Ехо Парк» розпочали акцію-попередження з метою убезпечити від небезпечних інвестицій нових покупців.

В перший же день акції плакат, встановлений інвесторами Великої Кільцевої, 9 був, на думку інвесторів, зірваний ймовірно працівниками відділу продажів «Ехо Парк».

В численних постах в соціальних мережах інвестори першої черги «Ехо Парк» звертаються до уряду та народних депутатів по допомогу.

Ось, які заклики розміщають інвестори на форумах об’єкту.

На даний час, за словами інвесторів «Ехо Парк», у будинку лише технічна вода зі свердловини з жовтим відтінком і неприємним запахом, тим часом технічні умови на світло і воду вже скінчились. Також невідомо, куди скидають каналізаційні стоки будинку.

Нагадаємо, що декларації на будівництво і на введення в експлуатацію будинку ЖК «Ехо Парк» по Великій Кільцевій, 9 були скасовані ДАБІ ще в 2016 році, хоча продаж квартир тим часом все одно продовжився. Забудовник подав до суду на Держархбудінспекцію, але суди програв.

По об’єкту другої черги на Великій Кільцевій, 11 ще з 2016 року тривають суди щодо незаконності отримання даної землі в оренду, зміни цільового призначення та отримання дозволу на будівництво багатоповерхівок. На даний час громада оскаржує в суді першої інстанції МУО по Великій Кільцевій, 11 та дозвіл на будівництво двох багатоповерхівок.

Починаючи з 2016 року, у забудовника BD Holding відбулася ціла низка зупинок будівництв, так як на всіх них ДАБІ виявили грубі порушення.

Голова компанії BD Holding Юрій Кватерчук в інтерв’ю влітку 2019 року запевнив, що всі негаразди компанії позаду, а всі проблеми на будівництва BD Holding через активістів, а не через порушення законів та державних будівельних норм.

Та перша черга ЖК «Ехо Парк» і досі не здана. Суд постановив провести повторну будівельно-технічну експертизу.

Через проблемні будівництва в селах Петропавлівська і Софіївська Борщагівки наростала соціальна напруга. Мешканці, чиї права були порушені цими незаконними будівництвами, звернулись до суду на захист своїх прав. Тоді ж почалась низка переслідувань,підпалів і побиттів найактивніших мешканців.

Зокрема, безпрецедентною стала історія Валентини Аксьонової, журналістки та лідера «Захисти ліс», місцевої ініціативи, утвореної задля захисту урочища Вумівський ліс від забудови. Саме тут збудовано перший будинок ЖК «Ехо Парк» і нині забудовник сподівається почати будувати наступний. За першочерговим планом ЖК «Ехо Парк» мав зайняти майже все урочище, а отже, знищити увесь ліс.

В 2017 році було спалено два автомобілі Аксьонових. Усій родині постійно погрожували, зводили наклепи, фіктивні кримінальні справи, погрожували вбити дитину, привозили проплачені мітинги до двору, постійно усіляко тероризували. «На одному з мітингів під нашим будинком озброєний чоловік вимагав від мого батька, щоб ми забрали судові позови щодо лісу», - згадує Валентина Аксьонова.

З 2016 року громадська ініціатива «Захисти ліс» намагалась добитись в суді скасування Генерального плану села Петропавлівська Борщагівка, який ухвалили таємно без участі громади. Постановою Верховного Суду рішення про затвердження Генерального плану села Петропавлівська Борщагівка скасовано.

За новим Генпланом на місці ЖК «Ехо Парк» мають бути зелені насадження. Також триває суд щодо повернення урочищу Вумівський ліс статусу лісу першої категорії та повернення всієї території у власність громади.