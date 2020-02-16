Київрада відмовилася надавати землю під церкву Московського патріархату



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Більшість депутатського корпусу висловилась проти надання землі громаді Московського патріархату

Йшлося про релігійну громаду Успенської парафії у Дарницькому районі

Відповідний проєкт рішення на розгляд київським депутатам запропонували під час засідання 13 лютого 2020 року.

Більшість депутатського корпусу висловилась проти надання землі громаді Московського патріархату, повідомляє Релігійна правда.

«Під час обговорення лунали думки, що навіть за часів Януковича цим громадам не видавали землю у Києві, бо храмів цієї конфесії у столиці і так чимало», – зазначає видання.

Судячи з розміщеного у відкритому доступі порядку денного Київради, йшлося про релігійну громаду Успенської парафії у Дарницькому районі, яка просила про виділення «земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування» храму Успіння пресвятої Богородиці на вулиці Тальнівській, 4.

Нагадаємо, Кличко анонсував початок будівництва метро на Троєщину.

Як повідомлялося, на засіданні комісії Київради з питань ЖКХ сталися сутички.

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