Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Лист до Епштейна коштував герцогині Йоркській підтримки фондів

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Герцогиня Йоркська втратила підтримку благодійних організацій через лист до Епштейна
фото: BBC News

Сім британських благодійних організацій припинили співпрацю з герцогинею після оприлюднення електронного листа 2011 року

 

Британська письменниця, колишня дружина принца Ендрю, герцога Йоркського Сара Фергюсон втратила підтримку низки фондів через лист, у якому назвала засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна своїм «верховним другом» та вибачилася за публічну критику.

Публікація листа 2011 року призвела до того, що сім британських благодійних організацій розірвали співпрацю з герцогинею Йоркською. Серед них – Julia’s House, Teenage Cancer Trust, Prevent Breast Cancer та Британський фонд серця.

Представники Сари Фергюсон зазначили, що лист був написаний під тиском Епштейна, який нібито погрожував судовим позовом. Водночас це відновило дискусію щодо тривалості контактів герцогині та принца Ендрю з Епштейном після його засудження у 2008 році.

Рішення фондів стало серйозним ударом по репутації герцогині, адже її публічна діяльність значною мірою базувалася на благодійності.

Нагадаємо, що мільярдер Ілон Маск назвав підробкою лист-вітання, який, за твердженням газети The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп нібито відправив 20 років тому фінансисту Джеффрі Епштейну, який обвинувачується у секс-торгівлі. 

Так Маск відповів на коментар у соцмережі X американської журналістки Мегін Келлі, яка прикріпила публікацію іншого користувача про статтю Wall Street Journal про лист Трампа і назвала її «найгіршою спробою зробити статтю на замовлення», яку вона коли-небудь бачила. «Так, лист звучить як підробка», – написав Маск у відповідь Келлі в соцмережі X.

 Мільярдер також прокоментував статтю The Wall Street Journal про лист Трампа, назвавши опублікований лист «дивним» і додавши, що Трамп «такого не сказав би».

Читайте також:

Теги: соцмережі президент Ілон Маск Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Путін зазіхнув на країни НАТО. Чи прокинеться нарешті Трамп?
10 вересня, 11:04
Пакет озброєнь вартістю $850 млн здебільшого фінансується європейськими країнами
Білий дім схвалив продаж Україні ракет збільшеного радіусу атаки – WSJ
24 серпня, 06:38
Український олігарх та молода модель живуть за кордоном
Підсанкційний екснардеп-втікач Онищенко показав молоду обраницю-росіянку та доньку
31 серпня, 15:28
Саміт G20 у 2026 році пройде у США. Трамп допустив участь Путіна та Сі Цзіньпіна
Саміт G20 у 2026 році пройде у США. Трамп допустив участь Путіна та Сі Цзіньпіна
6 вересня, 00:58
Вбивство активіста Чарлі Кірка стало резонансною подією у США
Вбивство Чарлі Кірка. Стали відомі нові деталі про ймовірного кілера
11 вересня, 17:39
Трамп опинився за куленепробивним склом
Після вбивства Кірка Трамп дивився бейсбольний матч через куленепробивне скло
12 вересня, 12:51
Трампом і Путін на базі Ельмендорф-Річардсон, Аляска
Трамп заявив, що його терпіння до Путіна «швидко закінчується»
12 вересня, 16:26
22 вересня Трамп прибуде до Нью-Йорка, щоб виступити на 80-й сесії Генасамблеї ООН
Рубіо анонсував зустріч Трампа та Зеленського
16 вересня, 09:33
Гелікоптер із Трампом потрапив у інцидент
Вертоліт із Трампом на борту було атаковано у Вашингтоні
Сьогодні, 08:49

Життя

Лист до Епштейна коштував герцогині Йоркській підтримки фондів
Лист до Епштейна коштував герцогині Йоркській підтримки фондів
Герцогиня Софі вразила Токіо глибоким реверансом перед імператором Японії
Герцогиня Софі вразила Токіо глибоким реверансом перед імператором Японії
Відома порноакторка виїхала з України з несподіваної причини
Відома порноакторка виїхала з України з несподіваної причини
Бенедикт Камбербетч підтримав Палестину на благодійному концерті у Лондоні
Бенедикт Камбербетч підтримав Палестину на благодійному концерті у Лондоні
Колишній соратник Порошенка розказав, чим займався Єрмак у буремні 90-ті
Колишній соратник Порошенка розказав, чим займався Єрмак у буремні 90-ті
Гарік Корогодський розсекретив заробітки доньки на OnlyFans
Гарік Корогодський розсекретив заробітки доньки на OnlyFans

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua