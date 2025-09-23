Лист до Епштейна коштував герцогині Йоркській підтримки фондів

Сім британських благодійних організацій припинили співпрацю з герцогинею після оприлюднення електронного листа 2011 року

Британська письменниця, колишня дружина принца Ендрю, герцога Йоркського Сара Фергюсон втратила підтримку низки фондів через лист, у якому назвала засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна своїм «верховним другом» та вибачилася за публічну критику.

Публікація листа 2011 року призвела до того, що сім британських благодійних організацій розірвали співпрацю з герцогинею Йоркською. Серед них – Julia’s House, Teenage Cancer Trust, Prevent Breast Cancer та Британський фонд серця.

Представники Сари Фергюсон зазначили, що лист був написаний під тиском Епштейна, який нібито погрожував судовим позовом. Водночас це відновило дискусію щодо тривалості контактів герцогині та принца Ендрю з Епштейном після його засудження у 2008 році.

Рішення фондів стало серйозним ударом по репутації герцогині, адже її публічна діяльність значною мірою базувалася на благодійності.

