СБУ повідомила про підозру в держзраді 43-річному блогеру з Львівщини

У 2022 році блогер утік за кордон та активно поширює російську пропаганду

За даними слідства, Володимир Паньчак-Шеремета активно просуває російські наративи та пропаганду

Служба безпеки повідомила заочну підозру блогеру та політичному псевдоексперту з Львівщини, який активно поширює російські наративи та виправдовує агресію проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що 43-річний уродженець Самбірщини, який позиціонує себе «політичним експертом українського медіапростору», у 2022 році втік за кордон і з того часу активно поширює російську пропаганду. За даними ЗМІ, мова про Володимира Паньчака-Шеремету.

«Використовуючи власні інформаційні ресурси та доступні йому медіамайданчики, фігурант намагається публічно формувати негативний імідж України на міжнародній арені. Він регулярно транслює тези кремлівської пропаганди, дискредитує українську владу та виправдовує збройну агресію Росії проти України», – йдеться в повідомленні.

Так, у 2023 році рупори Кремля в одній з пропагандистських програм використали відео блогера як «доказ» невдоволення українців ситуацією в державі та нібито протистояння військових проти влади. А вже у 2024 році він став «гостем» одного з іноземних пропагандистських телеканалів, де транслював наративи, вигідні Москві.

Володимир Паньчак-Шеремета зі Львівщини активно вів YouTube-канал і сторінки в соцмережах, де під виглядом працевлаштування за кордоном поширює російську пропаганду та ІПСО. Він просуває антизахідні наративи, називає Революцію гідності «державним переворотом», стверджує, що слов’ян нібито хочуть винищити, і закликає Україну «возз’єднатися» з Росією та Білоруссю.

Слідчі СБУ повідомили псевдоексперту заочну підозру за двома статями ККУ – державна зрада та виправдовування агресії Росії проти України (ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 436-2 ККУ). Оскільки Володимир Паньчак-Шеремета переховується за межами України, проводяться комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Проросійському блогеру загрожує до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.

До слова, Нацполіція спільно з СБУ 25 вересня 2024 року прийшли з обшуками до львівського псевдоактивіста Остапа Стахіва, який видавав фіктивні посвідчення журналіста. Згодом стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру львівському блогеру за «злив» локацій Збройних сил України та шахрайство.