Перед судом постануть пʼять підприємців, які продавали підроблену техніку відомого бренду

Продукція була низької якості, а її маркування та пакування не відповідали стандартам оригіналу

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо пʼяти ФОПів, які організували продаж контрафактної продукції під виглядом товарів відомого світового бренду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу БЕБ.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж тривалого часу підозрювані продавали контрафактну продукцію, використовуючи знаки для товарів, фірмове найменування та промислові зразки правовласника. Обвинувачені рекламували та продавали підробки за допомогою вебсайту, Telegram-каналу та Instagram-сторінки. Покупцям пропонували широкий асортимент техніки – годинники, навушники, зарядні пристрої тощо. Доставляли товари за допомогою поштового оператора. Такі дії фігурантів справи заподіяли правовласнику понад 5 млн грн збитків.

В результаті санкціонованих обшуків на Житомирщині детективи БЕБ разом зі співробітниками Департаменту Кіберполіції виявили та вилучили контрафактну та фальсифіковану продукцію. Фахівці дослідили зразки продукції та підтвердили, що вона має низьку якість, маркування та пакування продукції не відповідають стандартам якості. Окрім того, продукція виготовлена та брендована без дозволу правовласника торгової марки, тобто є контрафактною/фальсифікованою.

Детективи БЕБ повідомили про підозру п’ятьом фігурантам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) та ч. 3 ст. 177 Кримінального кодексу України (порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок). Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабне підпільне виробництво взуття та одягу відомих міжнародних брендів.

До слова, співробітники Бюро економічної безпеки проводили обшуки у магазинах гаджетів та електроніки «Техно їжак». Також обшуки відбувалися у мережі магазинів «Ябко».