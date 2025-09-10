Головна Гроші Економіка
Туристичний бум. Україна встановила новий податковий рекорд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
55% від усієї суми туристичного збору припадає на великий бізнес
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У першій половині 2025 року туристичний збір в Україні побив попередні рекорди

За перше півріччя 2025 року 142,6 млн грн туристичного збору надійшло у місцеві бюджети. Це на третину більше, ніж за аналогічний період торік, і вдвічі більше, ніж у 2021-му. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Зазначається, що у першій половині 2025 року туристичний збір в Україні побив усі попередні рекорди. Загалом 2025 рік загрожує стати рекордним по надходженнях від внутрішнього туризму: адже розпал туристичного сезону та, відповідно, більший обсяг податків припадають на друге півріччя.

Сума сплаченого турзбору
Сума сплаченого турзбору
інфографіка: «Опендатабот»

Цього року гроші від туристів надходили майже рівномірно від великого бізнесу та малих підприємців: 55% сплатили готелі та великі заклади розміщення, а 45% – власники квартир, садиб та невеликих туристичних об’єктів. Ще кілька років тому бізнес значно переважав (62%), але тепер картина вирівнялася. Наразі лише у шести регіонах компанії й далі домінують у сплаті збору, серед них Київ (83%), Сумщина (73%), Хмельниччина (61%), Львівщина (57%), Рівненщина та Полтавщина – по 51% кожен регіон.

Варто зазначити, що Київ (33,6 млн грн), Львівщина (26,6 млн грн) та Івано-Франківщина (22,1 млн грн) разом забезпечили 58% всіх надходжень від туристичного збору.

Області-лідери за сумою туристичного збору
Області-лідери за сумою туристичного збору
інфографіка: «Опендатабот»

Столиця повернула собі лідерство лише торік, після двох років перерви, – до того першість належала Львову. Одеса ж, яка ще у 2021 році посідала друге місце, через війну помітно втратила позиції: збір там скоротився майже удвічі до 2021 року. Водночас Буковина, Прикарпаття та Черкащина, навпаки, показали різке зростання – у майже три-чотири рази порівняно з часом до повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, туристичний збір в Україні за 2024 рік склав 273,1 млн грн, що на 16% більше, ніж у 2021 році. Найбільше турзбору надійшло до бюджету столиці – 49 млн 182 тис. грн.

До слова, туризм у США зіткнувся з падінням потоку іноземців у 2025 році. Згідно з повідомленням Центрального телебачення Китаю зниження кількості іноземних туристів у Сполучених Штатах почалося ще в лютому 2025 року. Ця тенденція, за даними експертів, безпосередньо пов'язана з політичними рішеннями, прийнятими адміністрацією президента Дональда Трампа.

