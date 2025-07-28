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Рух пішоходів ділянкою Голосіївського проспекту обмежено до 1 жовтня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух пішоходів ділянкою Голосіївського проспекту обмежено до 1 жовтня (схема)
Дорожники ремонтуватимуть покриття тротуару на парній стороні проспекту від пров. Ужгородського до вул. Виставкової
фото: flatfy.ua

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності

У Києві до 1 жовтня обмежуватимуть рух пішоходів ділянкою Голосіївського проспекту. Дорожники проводитимуть ремонт тротуарів. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на інформацію КК «Київавтодор», інформує «Главком».

Зазначається, що рух пішоходів ділянкою Голосіївського проспекту обмежуватимуть з 28 липня до 1 жовтня.

На першому етапі дорожники ремонтуватимуть покриття тротуару на парній стороні проспекту від пров. Ужгородського до вул. Виставкової.

Із 28 липня до 1 жовтня обмежуватимуть рух пішоходів ділянкою Голосіївського проспекту (+схема)
Із 28 липня до 1 жовтня обмежуватимуть рух пішоходів ділянкою Голосіївського проспекту (+схема)
фото: «Київавтодор»

Нагадаємо, до кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

Також до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Раніше повідомлялося, що до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

До слова, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор

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