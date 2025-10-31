Перейменування вулиці на честь Парубія. Петиція не знайшла підтримки киян

За два місяці петицію підписали 937 людей, тоді як необхідно зібрати щонайменше 6 тисяч голосів підтримки

Петиція, зареєстрована на сайті Київради, про перейменування однієї із вулиць столиці на честь ексголови Верховної ради й народного депутата від «Європейської солідарності» Андрія Парубія, не знайшла достатньої підтримки серед містян. Ініціатива зібрала менше тисячі підписів. Про це свідчать дані на сайті електронних петицій Київради, інформує «Главком».

Петиція про перейменування однієї із вулиць Києва на честь убитого влітку у Львові Андрія Парубія була зареєстрована 1 вересня 2025 року. Автор – Андрій Машков.

«Андрій Володимирович Парубій, колишній Голова Верховної Ради України, видатний український державний і громадський діяч, політик. Багато років плідно працював заради України, брав активну участь в створенні її демократичних інститутів, створенні української армії нового європейського зразка. Активний учасник Помаранчевої Революції та Революції Гідності», – йдеться у тексті петиції.

За два місяці під нею підписалися 937 людей, тоді як необхідно зібрати щонайменше 6 тисяч голосів підтримки, щоб ініціативу розглянула Київрада.

2 вересня 2025 року була також зареєстрована петиція до президента про надання колишньому голові Верховної Ради, народному депутату Андрію Парубію звання Героя України (посмертно). Ця ініціатива за тиждень набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

До Дня захисників і захисниць України, 1 жовтня, президент надав Андрію Парубію звання Героя України.