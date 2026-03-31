Головна Київ Новини
search button user button menu button

Смерть 17-річного хлопця від наркотиків: поліція Києва скерувала справу до суду

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: поліція Києва

Слідчі Печерського управління поліції Києва скерували до суду обвинувальний акт щодо 20-річного місцевого мешканця за фактом збуту метадону та сильнодійних лікарських засобів неповнолітньому, що призвело до смерті підлітка. За вчинене фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Подія сталася восени 2025 року в Печерському районі столиці. Правоохоронці встановили, що юнак придбав у обвинуваченого метадон і сильнодіючі лікарські засоби, які вони спільно вжили. Згодом фігурант передав хлопцю ще дозу наркотиків, після чого неповнолітній прийшов до своєї дівчини й на ранок вона виявила його мертвим.

«Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, смерть хлопця настала внаслідок отруєння метадоном на фоні токсичної дії алкоголю, димедролу та нікотину», – повідомили у поліції.

Слідчі Печерського управління поліції за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 321 Кримінального кодексу України – незаконний збут наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських препаратів.

Наразі слідчі зібрали доказову базу, завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Найсуворіша санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, Солом’янська окружна прокуратура міста Києва завершила розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно шести учасників організованого угруповання, які облаштували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну, а також займалися його продажем. Наркотичний товар ділки збували через налагоджену мережу. Орієнтовний дохід угруповання за цінами «чорного» ринку становив близько 20 млн грн щомісяця.

Також у лютому правоохоронці здійснили масштабну спецоперацію «Рубікон». Проведено понад 500 обшуків на території 21 регіону держави. У ході документування злочинної діяльності викрито чотири організованих груп та злочинну організацію, які спеціалізувалися на виготовленні та поширенні синтетичних катинонів – alpha-PVP, амфетаміну, метамфетаміну та мефедрону. Зловмисники побудували повний цикл нелегального «виробництва» – від контрабандного постачання прекурсорів з країн Європейського Союзу до синтезу та збуту психотропів кінцевим «споживачам».

Поліцейські провели понад 500 обшуків на території столиці та Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей. У ході проведення слідчих дій правоохоронці задокументували діяльність та ліквідували ключові елементи злочинної  інфраструктури – 34 нарколабораторії та 74 склади.

Теги: Київ смерть наркотики наркоторговля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua