Смерть 17-річного хлопця від наркотиків: поліція Києва скерувала справу до суду

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Юнак придбав у обвинуваченого метадон і сильнодіючі лікарські засоби, які вони спільно вжили

Слідчі Печерського управління поліції Києва скерували до суду обвинувальний акт щодо 20-річного місцевого мешканця за фактом збуту метадону та сильнодійних лікарських засобів неповнолітньому, що призвело до смерті підлітка. За вчинене фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Подія сталася восени 2025 року в Печерському районі столиці. Правоохоронці встановили, що юнак придбав у обвинуваченого метадон і сильнодіючі лікарські засоби, які вони спільно вжили. Згодом фігурант передав хлопцю ще дозу наркотиків, після чого неповнолітній прийшов до своєї дівчини й на ранок вона виявила його мертвим.

«Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, смерть хлопця настала внаслідок отруєння метадоном на фоні токсичної дії алкоголю, димедролу та нікотину», – повідомили у поліції.

Слідчі Печерського управління поліції за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 321 Кримінального кодексу України – незаконний збут наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських препаратів.

Наразі слідчі зібрали доказову базу, завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Найсуворіша санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Солом’янська окружна прокуратура міста Києва завершила розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно шести учасників організованого угруповання, які облаштували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну, а також займалися його продажем. Наркотичний товар ділки збували через налагоджену мережу. Орієнтовний дохід угруповання за цінами «чорного» ринку становив близько 20 млн грн щомісяця.

Також у лютому правоохоронці здійснили масштабну спецоперацію «Рубікон». Проведено понад 500 обшуків на території 21 регіону держави. У ході документування злочинної діяльності викрито чотири організованих груп та злочинну організацію, які спеціалізувалися на виготовленні та поширенні синтетичних катинонів – alpha-PVP, амфетаміну, метамфетаміну та мефедрону. Зловмисники побудували повний цикл нелегального «виробництва» – від контрабандного постачання прекурсорів з країн Європейського Союзу до синтезу та збуту психотропів кінцевим «споживачам».

Поліцейські провели понад 500 обшуків на території столиці та Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей. У ході проведення слідчих дій правоохоронці задокументували діяльність та ліквідували ключові елементи злочинної інфраструктури – 34 нарколабораторії та 74 склади.