$5 тис. за відстрочку: у Києві СБУ викрила схему бронювання у держінституті

Керівництво установи, користуючись статусом об’єкта критичної інфраструктури, оформлювало чоловіків призовного віку на роботу для отримання відстрочки від мобілізації

Служба безпеки України викрила у Києві протиправну діяльність посадових осіб Державного науково-дослідного і проектного інституту містобудування, які організували схему фіктивного бронювання військовозобов’язаних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу відомства.

Слідство встановило, що керівництво установи, користуючись статусом об’єкта критичної інфраструктури, оформлювало чоловіків призовного віку на роботу для отримання відстрочки від мобілізації. За даними слідства, щорічна вартість такої «послуги» становила до $5 тис. з кожного.

Обшуки в Державному науково-дослідному і проєктному інституті містобудування фото: Служба безпеки України

За матеріалами справи, організатором схеми є 62-річний директор інституту, він підписував накази про фіктивне працевлаштування, у тому числі за сумісництвом, а також направляв листи до районних РТЦК та СП для оформлення військово-облікових документів.

Знайдені під час обшуків гроші фото: Служба безпеки України

Повідомляється, що до протиправної діяльності керівник закладу залучив свого першого заступника та головного бухгалтера, які підшуковували ухилянтів. Зокрема, зловмисники отримували від «клієнтів» копії документів для оформлення на роботу. Головний бухгалтер готувала фіктивні листи до РТЦК та СП, у яких зазначалося, що ці особи нібито є ключовими спеціалістами інституту та залучені до виконання важливих завдань.

До протиправної діяльності підозрюваний керівник інституту залучив свого першого заступника фото: Служба безпеки України

«Насправді ж «заброньовані» не працювали в установі та не виконували жодних службових обов’язків. Водночас їм нараховувалася заробітна плата, яку привласнювали організатори схеми. Унаслідок цього державному підприємству завдано збитків,сума яких встановлюється», – повідомили в СБУ.

Крім того, задокументовано, що директор та його перший заступник під час нарад вихваляли кремлівський режим та заперечували воєнні злочини РФ. Правоохоронці задокументували всі факти протиправної діяльності фігурантів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (закінчений замах на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинений за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. ???? Фігурантів відсторонено від займаних посад.

Нагадаємо, у Києві затримано чоловіка, який за $10 тис. обіцяв «клієнту» оформити виїзд за кордон у статусі священнослужителя. Слідство встановило, що фігурант познайомився з чоловіком мобілізаційного віку у барі. Під час розмови він запевнив нового знайомого, що має зв’язки в одній із державних установ та може оформити на його ім’я документ, який дозволить виїхати за межі України як священнослужителю. Згодом зловмисник повідомив, що спочатку потрібно сплатити $2,5 тис. завдатку, а решту $7,5 тис. – після вирішення питання.

Також у Києві затримали 49-річного чоловіка, який торгував фіктивними документами для виїзду військовозобов’язаних за кордон. Підозрюваний обіцяв «клієнту» оформити договір по догляду за особою з психічними розладами. Статус опікуна мав стати легальною підставою для відстрочки від призову та дозволив би чоловіку виїхати з країни.