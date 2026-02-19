Головна Країна Кримінал
Масштабна спецоперація «Рубікон»: ліквідовано транснаціональну наркомережу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Загальний обсяг вилучених заборонених речовин, які не потрапили до незаконного обігу, перевищує 27 мільйонів доз
фото: Національна поліція України

Учасникам злочинних угруповань загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

Правоохоронці здійснили масштабну спецоперацію «Рубікон». Проведено понад 500 обшуків на території 21 регіону держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

«У ході документування злочинної діяльності викрито чотири організованих груп та злочинну організацію, які спеціалізувалися на виготовленні та поширенні синтетичних катинонів – alpha-PVP, амфетаміну, метамфетаміну та мефедрону. Зловмисники побудували повний цикл нелегального «виробництва» – від контрабандного постачання прекурсорів з країн Європейського Союзу до синтезу та збуту психотропів кінцевим «споживачам», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, учасники двох транснаціональних угруповань координували виготовлення та реалізацію психотропів на території Республіки Польща, а також налагодили наркотрафік до України та Молдови. Ще одна міжнародна група забезпечувала постачання прекурсорів до підпільних лабораторій в Україні та Польщі.

На території України злочинці організували роботу розгалуженої мережі нарколабораторій, що охоплювала майже всі регіони. Кожна лабораторія спеціалізувалася на виготовленні окремого виду заборонених речовин. Сукупна виробнича спроможність такої інфраструктури становила понад 700 км наркотичної продукції щомісяця, а орієнтовний прибуток перевищував 400 млн грн.

Зазначається, що для зберігання наркотиків фігуранти облаштували понад 70 складів, а для реалізації «товару» використовували маркетплейси, форуми, закриті чати та канали в месенджерах. Оплату приймали на підконтрольні криптогаманці, доставку здійснювали через логістичні компанії, а також шляхом так званих «закладок» та «мастеркладів».

Поліцейські провели понад 500 обшуків на території столиці та Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей. У ході проведення слідчих дій правоохоронці задокументували діяльність та ліквідували ключові елементи злочинної  інфраструктури – 34 нарколабораторії та 74 склади.

10 фото
На весь екран
фото: Національна поліція України

За результатами вилучено: 220 кг alpha-PVP, 156 кг амфетаміну, 17,6 кг мефедрону, 7 кг метамфетаміну, 47 кг канабісу, 7 тис. пігулок MDMA, 46,6 кг та 284 л фенілнітропропену, а також понад 20 тонн прекурсорів, з яких можна було б виготовити більше 4 000 кг «готової продукції», 41 автомобіль, гроші в національній та іноземній валюті на загальну суму, еквівалентну понад 10 мільйонів гривень та арештовано віртуальних активів на суму 45 000 USDT, а також вилучено зброю та набої до неї, лабораторне обладнання, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи.

Загальний обсяг вилучених заборонених речовин, які не потрапили до незаконного обігу, перевищує 27 млн доз, а їх вартість за цінами «чорного» ринку становить близько 400 млн грн.

Паралельно із заходами на території України правоохоронні органи Республіки Польщі і Молдови провели синхронну фазу операції, що дало змогу оперативно перекрити транскордонні канали постачання наркотиків та прекурсорів. На території Польщі затримано шість осіб, причетних до роботи лабораторій. У Молдові − кур'єра, який намагався перевезти через кордон наркотики українського виробництва.

За результатами проведення всеукраїнської спецоперації правоохоронці затримали 97 осіб в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі поліції вже повідомили про підозру 123 особам за рядом статей Кримінального кодексу України.

Учасникам злочинних угруповань загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше у Вінниці правоохоронці викрили жінку, яка збувала наркотики через поштомат. В одному з поштоматів Вінниці вона встигла залишити замовлення з вмістом близько 100 г наркотиків, при собі також мала заборонені речовини.

