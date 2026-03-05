Головна Київ Новини
Київщина: графіки відключення світла 5 березня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Київщина: графіки відключення світла 5 березня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України

Сьогодні, 5 березня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 5 березня 2026 року

1.1 черга – без світла з 10:30 до 14:00;
1.2 черга – без світла з 10:30 до 14:00;
2.1 черга – без світла з 21:00 до 24:00;
2.2 черга – світло буде весь день;
3.1 черга – без світла з 14:00 до 17:30;
3.2 черга – без світла з 14:00 до 17:30;
4.1 черга – без світла з 16:00 до 18:00;;
4.2 черга – світло буде весь день;
5.1 черга – без світла з 18:00 до 21:00;
5.2 черга – світло буде весь день;
6.1 черга – без світла з 08:00 до 10:30 та з 17:30 до 20:00;
6.2 черга – без світла з 08:00 до 10:30 та з 17:30 до 20:00.

Нагадаємо, сьогодні, 5 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Зауважимо, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

До слова, столиця вже отримала таку кількість енергетичної допомоги, що головним викликом наразі стає не дефіцит обладнання, а необхідність його системного обліку та професійного сервісу. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому» порівняв нинішню ситуацію з гуманітарним потоком 2022 року, коли обсяги допомоги виявилися більшими, ніж місто могло одномоментно розподілити.

