«Втекла від війни, але була вбита злочинцем». Трамп згадав про біженку Ірину Заруцьку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
«Втекла від війни, але була вбита злочинцем». Трамп згадав про біженку Ірину Заруцьку
У серпні 2025 року Декарлос Браун напав з ножем на українську біженку Ірину Заруцьку. Дівчина загинула на місці від численних ножових поранень
Мати Ірини перебувала в залі засідань

Під час звернення до Конгресу президент США Дональд Трамп згадав про жорстоке вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької. Він звернувся до її матері, яка була в залі засідань та пообіцяв, що справедливість буде забезпечена у цій справі, пише «Главком».

«Вона втекла від жорстокої війни, але була вбита закоренілим злочинцем, якого відпустили вбивати», – сказав Трамп із трибуни.

Він описав напад як особливо жорстокий, заявивши, що чоловік «встав і жорстоко зарізав її ножем», а також наголосив, що пасажири поїзда стали свідками трагедії.

Звертаючись до матері загиблої, президент додав: «Ніхто ніколи не забуде. Пані Заруцька, сьогодні ввечері я обіцяю вам: ми забезпечимо справедливість для вашої чудової доньки Ірини».

«Втекла від війни, але була вбита злочинцем». Трамп згадав про біженку Ірину Заруцьку фото 1
ЗМІ зазначають, що Трамп використав цю історію як аргумент у своїй промові про безпеку та міграційну політику. Тема міграції стала однією з центральних у його виступі.

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано.

34-річний Декарлос Браун, якого підозрюють у вбивстві української біженки Ірини Заруцької, розповів, чому напав на неї. 

Президент США Дональд Трамп вимагав смертної кари для Декарлоса Брауна, який підозрюється у жорстокому вбивстві біженки з України Ірини Заруцької. 

Пізніше матір Декарлоса Брауна заявила, що її сина не можна було випускати з в’язниці на підставі «письмової обіцянки». 51-річна Мішель Девітт розповіла, що її син страждає на шизофренію і його психічне здоров’я швидко погіршувалося.

Раніше підозрюваний у вбивстві українки відбував п’ятирічний термін ув’язнення за збройне пограбування, однак був звільнений у 2022 році на підставі «письмової обіцянки» добровільно з’явитися на судове засідання.

Теги: Дональд Трамп вбивство біженці

