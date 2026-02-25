«Втекла від війни, але була вбита злочинцем». Трамп згадав про біженку Ірину Заруцьку

У серпні 2025 року Декарлос Браун напав з ножем на українську біженку Ірину Заруцьку. Дівчина загинула на місці від численних ножових поранень

Мати Ірини перебувала в залі засідань

Під час звернення до Конгресу президент США Дональд Трамп згадав про жорстоке вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької. Він звернувся до її матері, яка була в залі засідань та пообіцяв, що справедливість буде забезпечена у цій справі, пише «Главком».

«Вона втекла від жорстокої війни, але була вбита закоренілим злочинцем, якого відпустили вбивати», – сказав Трамп із трибуни.

Він описав напад як особливо жорстокий, заявивши, що чоловік «встав і жорстоко зарізав її ножем», а також наголосив, що пасажири поїзда стали свідками трагедії.

Звертаючись до матері загиблої, президент додав: «Ніхто ніколи не забуде. Пані Заруцька, сьогодні ввечері я обіцяю вам: ми забезпечимо справедливість для вашої чудової доньки Ірини».

скриншот з прямої трансляції

ЗМІ зазначають, що Трамп використав цю історію як аргумент у своїй промові про безпеку та міграційну політику. Тема міграції стала однією з центральних у його виступі.

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано.

34-річний Декарлос Браун, якого підозрюють у вбивстві української біженки Ірини Заруцької, розповів, чому напав на неї.

Президент США Дональд Трамп вимагав смертної кари для Декарлоса Брауна, який підозрюється у жорстокому вбивстві біженки з України Ірини Заруцької.

Пізніше матір Декарлоса Брауна заявила, що її сина не можна було випускати з в’язниці на підставі «письмової обіцянки». 51-річна Мішель Девітт розповіла, що її син страждає на шизофренію і його психічне здоров’я швидко погіршувалося.

Раніше підозрюваний у вбивстві українки відбував п’ятирічний термін ув’язнення за збройне пограбування, однак був звільнений у 2022 році на підставі «письмової обіцянки» добровільно з’явитися на судове засідання.