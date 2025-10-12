Головна Світ Соціум
Вибух на військовому заводі у США: підтверджено загибель 16 працівників

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У США стався потужний вибух на заводі з виробництва боєприпасів Accurate Energetic Systems
фото: АР

Компанія ще не надала пояснень щодо причин вибуху

Вибух на заводі Accurate Energetic Systems, який займається виробництвом вибухівки для військових, призвів до загибелі 16 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Вибух стався у сільській місцевості Теннессі та був настільки потужним, що його відчували за багато миль навколо. За словами влади, ніхто не вижив.ено.

Шериф округу Хамфріс Кріс Девіс під час прес-конференції заявив: «Це була одна з найруйнівніших ситуацій, з якими я стикався у своїй кар'єрі. Короткого пояснення цьому не буде», – зазначивши, що потрібно буде багато часу, щоб з'ясувати причину вибуху. 

Компанія Accurate Energetic Systems, що займається розробкою та виробництвом вибухових речовин для військових, аерокосмічних і комерційних ринків, ще не надала пояснень щодо причин вибуху. 

Мер округу Хікман Джим Бейтс,розповів CNN, що на заводі не було серйозних проблем із безпекою, хоча у 2014 році стався невеликий вибух, внаслідок якого одна особа загинула, а троє були поранені.

На відео з місця події видно полум'я і густий дим, що підіймався з поля уламків, а мешканці, що знаходилися за кілька кілометрів від місця події, повідомляли, що відчули вибух.

На вебсайті компанії зазначено, що вона виробляє та випробовує вибухові речовини. Завод складається з восьми будівель і розташований серед лісистих пагорбів поблизу міста Бакснорт, яке знаходиться приблизно за 97 км на південний захід від Нашвілла.

Раніше у Ньюбурзі, штат Індіана, сталася масштабна хімічна пожежа на території заводу PBTT. Згідно з повідомленням диспетчерської служби округу Воррік, пожежі супроводжували вибухи.

