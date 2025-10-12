Вибух на військовому заводі у США: підтверджено загибель 16 працівників

У США стався потужний вибух на заводі з виробництва боєприпасів Accurate Energetic Systems

Компанія ще не надала пояснень щодо причин вибуху

Вибух на заводі Accurate Energetic Systems, який займається виробництвом вибухівки для військових, призвів до загибелі 16 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Вибух стався у сільській місцевості Теннессі та був настільки потужним, що його відчували за багато миль навколо. За словами влади, ніхто не вижив.ено.

Шериф округу Хамфріс Кріс Девіс під час прес-конференції заявив: «Це була одна з найруйнівніших ситуацій, з якими я стикався у своїй кар'єрі. Короткого пояснення цьому не буде», – зазначивши, що потрібно буде багато часу, щоб з'ясувати причину вибуху.

Компанія Accurate Energetic Systems, що займається розробкою та виробництвом вибухових речовин для військових, аерокосмічних і комерційних ринків, ще не надала пояснень щодо причин вибуху.

Мер округу Хікман Джим Бейтс,розповів CNN, що на заводі не було серйозних проблем із безпекою, хоча у 2014 році стався невеликий вибух, внаслідок якого одна особа загинула, а троє були поранені.

На відео з місця події видно полум'я і густий дим, що підіймався з поля уламків, а мешканці, що знаходилися за кілька кілометрів від місця події, повідомляли, що відчули вибух.

На вебсайті компанії зазначено, що вона виробляє та випробовує вибухові речовини. Завод складається з восьми будівель і розташований серед лісистих пагорбів поблизу міста Бакснорт, яке знаходиться приблизно за 97 км на південний захід від Нашвілла.

Раніше у Ньюбурзі, штат Індіана, сталася масштабна хімічна пожежа на території заводу PBTT. Згідно з повідомленням диспетчерської служби округу Воррік, пожежі супроводжували вибухи.