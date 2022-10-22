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Смерть ректора київського вишу: поліція повідомила деталі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Смерть ректора київського вишу: поліція повідомила деталі
Віктор Огнев’юк був ректором Київського університету імені Бориса Грінченка з 2007 року
фото з відкритих джерел

Віктор Огнев’юк помер від вогнепального поранення

Правоохоронці розслідують провадження за фактом смерті ректора Київського університету імені Бориса Грінченка Віктора Огнев’юка. Він загинув 21 жовтня через вогнепальне поранення.

Основна версія слідства – самогубство, повідомила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова у коментарі Укрінформу.

«Тіло скероване на судмедекспертизу... Наразі ми розглядаємо одну з головних версій – це самогубство. Принаймні, всі обставини даної події говорять це», – зазначила вона.

За її словами, інформація про подію надійшла до поліції близької 10-ї години 21 жовтня. Смерть Огнев’юка наступила не одразу, його намагалися врятувати, але не змогли.

Прянішнікова уточнила, що помер ректор внаслідок поранення з вогнепальної зброї, додавши, що більше деталей буде відомо згодом.

Нагадаємо, 21 жовтня відійшов у вічність ректор київського вишу Віктор Огнев'юк. Його серце перестало битися на 64-му році життя. Він був ректором Київського університету імені Бориса Грінченка з 2007 року.

Також у суботу, 22 жовтня помер режисер Леонід Канфер. Відомо, що він тривалий час боровся з онкологією.

 

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