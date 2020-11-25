Смерть співробітниці Посольства США в Києві: стали відомі деталі розслідування

Причина загибелі жінки буде відома тільки після отримання висновків експертизи, яка проводиться

Характер травм, які отримала співробітниця посольства США, тіло якої було знайдено на залізничних коліях в Києві, не свідчить про те, що її вбили.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

«Характер травм, які жінка отримала не говорить про те, що її могли вбити. Удар був такої сили ... людина не може так вдарити», - сказав співрозмовник.

За його словами, все зводиться до того, що вона загинула від удару поїзда, який її зачепив.

При цьому джерело повідомляє, що остаточна причина загибелі буде відома тільки після отримання висновків експертизи, яка проводиться.

Нагадаємо, 30 вересня цього року поблизу залізничних колій на вул. Толбухіна в Києві підліток знайшов співробітницю посольства США в непритомному стані з травмою голови. Жінку госпіталізували до лікарняного закладу, де вона згодом померла.

Повідомлялося, що поліція розслідує обставини загибелі співробітниці посольства США. Попередньо правоохоронці встановили, що до побиття жінки може бути причетний чоловік, якому на вигляд 30-40 років, зріст 190-200 см, одягнутий у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку, з темним волоссям (по боках коротко підстрижене). Його розшукують.

Однак правоохоронці не виключали й нещасний випадок.