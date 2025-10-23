Головна Скотч Шоу-біз
Продюсерка розповіла про стан Муріка з Green Grey після смерті Дизеля та озвучила його прохання

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Cоліст гурту Green Grey, Дмитро Муравицький
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Ірина Ангелова була подругою Андрія Яценка понад 20 років

На церемонію прощання з лідером гурту Green Grey Андрієм Дизелем Яценком в центрі Києва прийшли багато відомих друзів музиканта. Серед них була і продюсерка Ірина Ангелова. В коментарі «Главкому» вона розповіла, зокрема, про стан другого учасника Green Grey, Дмитра Муравицького.

Ангелова зауважила, що з Яценком дружить понад 20 років тому, коли починала свій шлях в шоу-бізнесі та організації заходів. Востаннє вони бачились наприкінці влітку. Продюсерка навіть подумати не могла, що в Дизеля проблеми зі здоров'ям. Зазначимо, що Андрій Яценко помер від серцевої недостатності, яку спричинила ішемічна хвороба серця. Йому було лише 55 років

«Він ніколи не жалівся на проблеми з серцем, взагалі на здоров'я. Завжди був живчиком. А ще був настільки добрим. Я ніколи не бачила його в стані агресії, чи щоб він був злим, нервував… Коли я побачила фото зі свічкою на його сторінці, подумала – хтось з родичів помер. Почала йому телефонувати. Пів дня телефонувала йому, він не відповідав на дзвінки. А потім дізналась цю страшну новину. І досі не можу прийти в себе», – розповіла продюсерка.

Андрій Дизель Яценко та Ірина Ангелова, архівне фото
Андрій Дизель Яценко та Ірина Ангелова, архівне фото
фото: Facebook/irina.angelova.902

На церемонії прощання був і соліст Green Grey, Дмитро Муравицький (Mурік). Коментарів представникам ЗМІ він не давав. Втім, за словами Ірини Ангелової, в Муріка є важливе повідомлення до шанувальників, колег, друзів та всіх, кому не байдужа творчість Green Grey та, зокрема, кар'єрного шляху Дизеля.

«Дмитро дуже важко переживає цю втрату, тому що все сталося досить раптово. Поки що він не може прийти в себе, це дуже болюче для нього, взагалі для всього гурту. Зараз він не дає коментарі. Єдине, що він попросив озвучити, що 30 жовтня буде вечір пам'яті Андрія. Концерт, який мав відбутися в Caribbean Club (в Києві – «Главком»), він не скасовується. Долучаться друзі, артисти, музиканти. Попросив передати, що колектив гурту Green Grey запрошує всіх на вечір пам'яті Андрія», – розповіла Ірина Ангелова.

Соліст гурту Green Grey Дмитро Мурік Муравицький прощається з Дизелем
Соліст гурту Green Grey Дмитро Мурік Муравицький прощається з Дизелем
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Ірина Ангелова (праворуч) біля труни
Ірина Ангелова (праворуч) біля труни
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Зазначимо, що 24 жовтня рок-гурт мав відіграти концерт в Дніпрі та розпочати міні тур містами України. Втім, всі концерти, окрім вищезгаданого в Caribbean Club було скасовано. Рок-гурт Green Grey було засновано у Києві 1993 року. Колектив здобув популярність завдяки таким пісням, як «Під дощем», «Мазафака», «Емігрант». Вони були написані російською, а під час повномасштабної війни перекладені українською.

Концертний тур, в який мали їхати музиканти
Концертний тур, в який мали їхати музиканти
фото: Instagram/greengreyofficial

Раніше «Главком» писав, як Руслана, Святослав Вакарчук та інші зірки вшанували пам'ять лідера Green Grey.

Теги: смерть музикант

