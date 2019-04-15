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    Смертельна ДТП на Київщині: загинула 17-річна дівчина (фото)

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    ДТП сталася у Фастові - Смертельна ДТП на Київщині: загинула 17-річна дівчина (фото)
    ДТП сталася у Фастові
    Фото: Нацполіція

    За кермом автомобіля знаходився 18-річний хлопець без посвідчення водія

    У неділю, 14 квітня, близько 19-ї години у місті Фастів по вул. Великоснітинській сталася ДТП: водій автомобіля ВАЗ 2106 не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де сталося перекидання автівки.

    На місці події працювали працівники Слідчого управління поліції Київщини, фахівці-криміналісти, слідчо-оперативна група Фастівського відділення поліції, медики. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Встановлено, що за кермом автомобіля знаходився 18-річний житель села Велика Снітинка без посвідчення водія. Тілесних ушкоджень не отримав, тверезий.

    В результаті аварії його 17-річна дівчина, яка сиділа на передньому пасажирському сидіння, отримала травми, несумісні з життям. Тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

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    Смертельна ДТП на Київщині: загинула 17-річна дівчина (фото)
    Смертельна ДТП на Київщині: загинула 17-річна дівчина (фото)

    Автотранспортний засіб вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини смертельної ДТП. Триває слідство.

    Як повідомлялося, 14 квітня в Києві сталася ДТП за участю двох автомобілів: на перетині Харківського шосе і вулиці Тростянецької Renault Kangoo влетів у Audi, що стояв попереду.

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