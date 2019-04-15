На Харківському шосе водій Renault протаранив Audi і знепритомнів (фото, відео)



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Renault на повному ходу протаранив «німця» Фото: Інформатор

ДТП сталася на світлофорі на перетині Харківського шосе і вулиці Тростянецької

У неділю, 14 квітня, в Києві сталася ДТП за участю двох автомобілів: на перетині Харківського шосе і вулиці Тростянецької Renault Kangoo влетів у Audi, що стояв попереду.

Водій Renault від удару знепритомнів. Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, під'їжджаючи до світлофора, автомобілі почали різко гальмувати. Першим це зробив вантажний Volkswagen, після чого різко по гальмах ударив і водій Audi. А ось Renault, що їхав позаду, зупинитися не встиг і на повному ходу протаранив «німця».

Від удару водій Kangoo знепритомнів. Перехожі витягли потерпілого з машини і передали медикам. У кареті швидкої допомоги чоловік прийшов до тями, але нічого не пам'ятав. Його госпіталізували з місця ДТП.

Також лікарі оглянули водія Audi, але їхати в лікарню він відмовився.

На місці працювали два екіпажі патрульної поліції і викликали слідчо-оперативну групу, яка встановить обставини аварії.