Вишгород. Перші кадри з наслідками та подробиці від влади

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Вишгороді зайнялась пожежа після атаки РФ
скриншот з відео

На місцях влучань працюють екстрені служби

Російські терористи цієї ночі атакували Вишгорода на Київщині ударними дронами. Ворожі безпілотники вдарили по житловій забудові та місцевому ринку. Місцеві пабліки публікують кадри з наслідками атаки очільник КОВА Микола Калашник також повідомив перші подробиці, пише «Главком».

За повідомленням КОВА, у Вишгороді внаслідок атаки вирує пожежа у багатоповерхівки. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики.

Також зруйновано приватний будинок, виникла пожежа на території підприємства.

Місцеві канали пишуть, що пошкоджено ринок «Набережний».

На місцях влучань працюють екстрені служби. Наслідки атаки та масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада російські окупанти атакували Київ та область ракетами та дронами. Внаслідок масованої атаки росіян на Київщину пошкоджено 15 багатоповерхівок, 72 приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури, гаражні бокси, виробництва, торгові центри, будівля «Нової пошти», дитячий садок, 35 автомобілів.

В області загинула одна жінки, у Києві відомо про двох загиблих.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку, яку Росія здійснила сьогодні на Київ та область. За його словами, ворог випустив близько 36 ракет та майже 600 ударних безпілотників проти цивільних об'єктів та енергетичної інфраструктури.

Варто зазначити, українська столиця пережила одну з найжорстокіших і наймасштабніших повітряних атак з боку Росії за останні місяці. Ворог застосував цілий арсенал засобів ураження – від гіперзвукових ракет «Кинджал» та балістики до крилатих ракет і близько 300 ударних дронів. Внаслідок цього удару та падіння уламків у Дарницькому районі Києва зафіксовано руйнування та, на жаль, загибель людини. 

Теги: пожежа обстріл Київщина

