У Прилуках поліцейський автомобіль збив двох пішоходів, загинула дитина

Керівництво Нацполіції негайно ініціювало проведення службового розслідування

Національна поліція розпочала службове розслідування за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди у місті Прилуки Чернігівської області, в якій загинула дитина. Поліцейських усунули від виконання службових обов’язків. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Чернігівській області, інформує «Главком».

«У Нацполіції розпочато службове розслідування за фактом смертельної ДТП у Прилуках: поліцейських відсторонено від виконання службових обов’язків», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією поліції, наряд групи реагування патрульної поліції, рухаючись на виклик на службовому автомобілі Mitsubishi Outlander з увімкненими проблисковими маячками, на регульованому пішохідному переході здійснив наїзд на двох пішоходів. Унаслідок ДТП жінка зазнала травм, а дитина загинула.

Зазначається, що керівництво Нацполіції негайно ініціювало проведення службового розслідування. Поліцейських наразі усунули від виконання службових обов’язків.

