У Прилуках поліцейський автомобіль збив двох пішоходів, загинула дитина

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Прилуках поліцейський автомобіль збив двох пішоходів, загинула дитина
Поліцейських наразі усунули від виконання службових обов'язків
фото з відкритих джерел

Керівництво Нацполіції негайно ініціювало проведення службового розслідування

Національна поліція розпочала службове розслідування за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди у місті Прилуки Чернігівської області, в якій загинула дитина. Поліцейських усунули від виконання службових обов'язків. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Чернігівській області, інформує «Главком».

«У Нацполіції розпочато службове розслідування за фактом смертельної ДТП у Прилуках: поліцейських відсторонено від виконання службових обов'язків», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією поліції, наряд групи реагування патрульної поліції, рухаючись на виклик на службовому автомобілі Mitsubishi Outlander з увімкненими проблисковими маячками, на регульованому пішохідному переході здійснив наїзд на двох пішоходів. Унаслідок ДТП жінка зазнала травм, а дитина загинула.

Зазначається, що керівництво Нацполіції негайно ініціювало проведення службового розслідування. Поліцейських наразі усунули від виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, 29 серпня, близько 9:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Каземира Малевича сталося зіткнення автомобіля Renault з поліцейським авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками. Внаслідок ДТП транспортний засіб перекинувся. Правоохоронець, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події, ще троє осіб отримали тілесні ушкодження, їх стан стабільний.

