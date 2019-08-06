У Києві двоє хлопців на одному велосипеді врізалися у Renault (фото, відео)
В результаті аварії постраждали дві людини
У понеділок, 5 серпня, у Шевченківському районі Києва на перетині бульвару Шевченка і вулиці Дмитрівської сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися велосипед і автомобіль Renault Fluence служби таксі Uber.
Аварія трапилася близько 22:40. Про це повідомляє Інформатор.
Як розповів водій автомобіля, він віз пасажира, перетинав площу Перемоги з вулиці Саксаганського і вже заїхав на вулицю Дмитрівську. У цей момент він почув легкий удар в праву задню двері. Коли подивився в дзеркало заднього виду, то побачив, що по дорозі котяться дві людини.
Коли він вийшов з машини то побачив, що поруч з постраждалими лежить велосипед.
На відео моменту аварії видно, що двоє хлопців їдуть на одному велосипеді в попутному напрямку, але потім різко повертають вліво і врізаються в машину.
Лікарі оглянули двох хлопців і госпіталізували їх до лікарень Києва. На щастя, їх травми незначні.
На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці аварії з'ясовуються.