Смертельна ДТП у Білій Церкві: загинув 14-річний підліток на мотоциклі Kawasaki

Аварія трапилася на перехресті вулиць Таращанська-Павліченко

Сьогодні, 4 вересня, у місті Біла Церква сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 14-річний хлопець. Аварія трапилась на перехресті вулиць Таращанська та Павліченко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

За попередніми даними поліції, 25-річна водійка мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, здійснюючи поворот ліворуч, не надала перевагу в русі мотоциклу Kawasaki. За кермом мотоцикла перебував неповнолітній хлопець, який рухався прямо у зустрічному напрямку. В результаті зіткнення підліток отримав травми, несумісні з життям.

У результаті ДТП підліток зазнав травм, несумісних із життям фото: Національна поліція України

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Поліцейські вкотре звертаються до всіх учасників дорожнього руху з проханням бути максимально уважними та дотримуватися правил. Окремо вони наголошують батькам: не дозволяйте дітям керувати мототранспортом до досягнення ними 16 років та отримання відповідного посвідчення.

