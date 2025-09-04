Головна Київ Новини
Смертельна ДТП у Білій Церкві: загинув 14-річний підліток на мотоциклі Kawasaki

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Смертельна ДТП у Білій Церкві: загинув 14-річний підліток на мотоциклі Kawasaki
За попередніми даними поліції, 25-річна водійка мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, здійснюючи поворот ліворуч, не надала перевагу в русі мотоциклу Kawasaki
фото: Національна поліція України

Аварія трапилася на перехресті вулиць Таращанська-Павліченко

Сьогодні, 4 вересня, у місті Біла Церква сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 14-річний хлопець. Аварія трапилась на перехресті вулиць Таращанська та Павліченко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Київської області

За попередніми даними поліції, 25-річна водійка мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, здійснюючи поворот ліворуч, не надала перевагу в русі мотоциклу Kawasaki. За кермом мотоцикла перебував неповнолітній хлопець, який рухався прямо у зустрічному напрямку. В результаті зіткнення підліток отримав травми, несумісні з життям.

У результаті ДТП підліток зазнав травм, несумісних із життям
У результаті ДТП підліток зазнав травм, несумісних із життям
фото: Національна поліція України

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Поліцейські вкотре звертаються до всіх учасників дорожнього руху з проханням бути максимально уважними та дотримуватися правил. Окремо вони наголошують батькам: не дозволяйте дітям керувати мототранспортом до досягнення ними 16 років та отримання відповідного посвідчення.

Нагадаємо, на Одещині трапилася автопригода, у результаті якої загинула 72-річна жінка. Аварія сталася на дорозі між населеними пунктами Введенка та Світлодолинське. 53-річний водій позашляховика Lexus злетів із проїжджої частини в кювет, після чого авто перекинулось. Унаслідок аварії загинула пасажирка. Водія та п'ятирічного хлопчика, який також перебував в автівці, каретою «швидкої допомоги» доставлено до місцевої лікарні з численними травмами. Правоохоронці не повідомляють, хто саме був за кермом, однак «РБК-Україна» з посиланням на джерела пише, що в ДТП потрапив міський голова Рені Ігор Плехов.

Також повідомлялося, що 29 серпня, близько 9:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Каземира Малевича сталося зіткнення автомобіля Renault з поліцейським авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками. Внаслідок ДТП транспортний засіб перекинувся. Правоохоронець, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події, ще троє осіб отримали тілесні ушкодження, їх стан стабільний.

