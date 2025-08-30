Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Мер міста Рені потрапив у ДТП, є загиблі та постраждалі – медіа

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Мер міста Рені потрапив у ДТП, є загиблі та постраждалі – медіа
Поліцейські встановлюють всі обставини ДТП
фото: od.npu.gov.ua

53-річний водій позашляховика Lexus злетів із проїжджої частини в кювет, після чого авто перекинулось

На Одещині трапилася автопригода, у результаті якої загинула 72-річна жінка. Аварія сталася на дорозі між населеними пунктами Введенка та Світлодолинське. Про це інформує «Главком» із посиланням на Головне управління Національної поліції у Одеській області.

У поліції розповіли, що 53-річний водій позашляховика Lexus злетів із проїжджої частини в кювет, після чого авто перекинулось. Унаслідок аварії загинула пасажирка. Водія та 5-річного хлопчика, який також перебував в автівці, каретою «швидкої допомоги» доставлено до місцевої лікарні з численними травмами.

Мер міста Рені потрапив у ДТП, є загиблі та постраждалі – медіа фото 1

Правоохоронці не повідомляють, хто саме був за кермом, однак «РБК-Україна» з посиланням на джерела пише, що в ДТП потрапив міський голова Рені Ігор Плехов.

Видання «Думська» з посиланням на джерела пише, що загибла – мати Плехова, а поранений хлопчик – його син, який під час ДТП зазнав перелому ключиці.

Мер міста Рені потрапив у ДТП, є загиблі та постраждалі – медіа фото 2

У поліції додали, що чоловіка перевірять на стан спʼяніння.

Нагадаємо, з 1 січня до 31 липня 2025 року на території Київської області зафіксували 1106 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. За даними правоохоронців, внаслідок автопригод 1386 людей отримали ушкодження, а 125 – загинули.

Як повідомлялося, на Броварщині нетверезий водій спричинив аварію, в якій загинула жінка на колясці. Аварія трапилася на одній із вулиць в селищі Велика Димерка.

До слова, рятувальники Кіровоградщини ліквідували наслідки масштабної дорожньо-транспортної пригоди. Внаслідок аварії загинуло шестеро осіб, серед них дитина

Читайте також:

Теги: водій Lexus дитина Одещина мер ДТП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Випадок з іменем «Чат Іпіті» вписується в ширшу тенденцію нетрадиційних імен, що спостерігається в Колумбії останніми роками
У Колумбії батьки дали дитині ім’я «Чат Іпіті» на честь ChatGPT
25 серпня, 20:40
Поліція розслідує обставини події
Трагедія на Київщині: шестирічна дитина загинула від пострілу семирічного хлопчика
25 серпня, 05:15
Більшість людей не були пристебнуті ременями безпеки
У Нью-Йорку автобус з туристами злетів з дороги: є жертви
23 серпня, 03:19
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.
Удар по Одещині: спалахнув обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури (фото)
18 серпня, 07:59
Правопорушник, щоб уникнути відповідальності, сів у своє авто і спробував втекти
На Одещині п’яний водій тікав від поліції та врізався в службове авто
16 серпня, 10:29
Глава КМВА Ткаченко взяв на прапор вирішення проблеми дрифтерів. Що ж насправді криється за його гучними обіцянками?
«Форсаж» по-київськи. Вуличні гонки у столиці: чому поліція кліпає очима, а влада розводить руками? Проблема
12 серпня, 16:00
Чоловік перебуватиме під вартою два місяці
Суд відправив під варту водія, який напідпитку збив двох дівчат на Київщині
6 серпня, 07:30
На Одещині пролунали вибухи
На Одещині прогриміли вибухи
6 серпня, 01:36
Смертельна ДТП у Словенії: п'ятеро загиблих, серед них четверо громадян України
Смертельна ДТП у Словенії: п'ятеро загиблих, серед них четверо громадян України
30 липня, 22:26

Новини

Мер міста Рені потрапив у ДТП, є загиблі та постраждалі – медіа
Мер міста Рені потрапив у ДТП, є загиблі та постраждалі – медіа
Уряд запускає продаж одного з найбільших хімічних комплексів України
Уряд запускає продаж одного з найбільших хімічних комплексів України
На Одещині чоловік відростив волосся й переодягнувся жінкою, щоб коригувати удари РФ
На Одещині чоловік відростив волосся й переодягнувся жінкою, щоб коригувати удари РФ
В Одесі буревій повалив понад 70 дерев (фото)
В Одесі буревій повалив понад 70 дерев (фото)
День Незалежності 2025: в Одесі розгорнуто 34-метровий прапор України
День Незалежності 2025: в Одесі розгорнуто 34-метровий прапор України
Графіки світла в Одесі на 24 серпня 2025
Графіки світла в Одесі на 24 серпня 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
11K
Генпрокурор та глава МВС доповіли Зеленському по вбивство Парубія
6935
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
5426
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3900
Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій, коли його перестрів убивця

Новини

У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Сьогодні, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Вчора, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Вчора, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
28 серпня, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua