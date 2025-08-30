Мер міста Рені потрапив у ДТП, є загиблі та постраждалі – медіа

53-річний водій позашляховика Lexus злетів із проїжджої частини в кювет, після чого авто перекинулось

На Одещині трапилася автопригода, у результаті якої загинула 72-річна жінка. Аварія сталася на дорозі між населеними пунктами Введенка та Світлодолинське. Про це інформує «Главком» із посиланням на Головне управління Національної поліції у Одеській області.

У поліції розповіли, що 53-річний водій позашляховика Lexus злетів із проїжджої частини в кювет, після чого авто перекинулось. Унаслідок аварії загинула пасажирка. Водія та 5-річного хлопчика, який також перебував в автівці, каретою «швидкої допомоги» доставлено до місцевої лікарні з численними травмами.

Правоохоронці не повідомляють, хто саме був за кермом, однак «РБК-Україна» з посиланням на джерела пише, що в ДТП потрапив міський голова Рені Ігор Плехов.

Видання «Думська» з посиланням на джерела пише, що загибла – мати Плехова, а поранений хлопчик – його син, який під час ДТП зазнав перелому ключиці.

У поліції додали, що чоловіка перевірять на стан спʼяніння.

Нагадаємо, з 1 січня до 31 липня 2025 року на території Київської області зафіксували 1106 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. За даними правоохоронців, внаслідок автопригод 1386 людей отримали ушкодження, а 125 – загинули.

Як повідомлялося, на Броварщині нетверезий водій спричинив аварію, в якій загинула жінка на колясці. Аварія трапилася на одній із вулиць в селищі Велика Димерка.

До слова, рятувальники Кіровоградщини ліквідували наслідки масштабної дорожньо-транспортної пригоди. Внаслідок аварії загинуло шестеро осіб, серед них дитина.