На Миколаївщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами: є загиблі
Серед загиблих є 17-річна дівчина
У Баштанському районі слідчі поліції встановлюють обставини ДТП за участі рейсового мікроавтобуса. Внаслідок аварії є загиблі та травмовані пасажири. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Миколаївської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась у ніч на 31 серпня. Близько 02:00, між селищами Новий Буг та Казанка на перетині автодороги Н-11 «Дніпро – Миколаїв» і залізничної колії сталась дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса Volkswagen Crafter. Водій якого здійснював регулярні пасажирські перевезення.
За попередніми даними, на час автопригоди в транспортному засобі перебувало 18 громадян. Від отриманих травм на місці події загинули 17-річна дівчина та чоловік старшого віку. Ще одна 66-річна пасажирка померла у медзакладі.
Інших пасажирів, серед яких малолітні діти, бригади швидкої медичної допомоги доставили до медичних закладів для обстеження.
Встановлюються усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.
