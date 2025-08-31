Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Миколаївщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами: є загиблі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На Миколаївщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами: є загиблі
фото: Нацполіція

Серед загиблих є 17-річна дівчина

У Баштанському районі слідчі поліції встановлюють обставини ДТП за участі рейсового мікроавтобуса. Внаслідок аварії є загиблі та травмовані пасажири. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Миколаївської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась у ніч на 31 серпня. Близько 02:00, між селищами Новий Буг та Казанка на перетині автодороги Н-11 «Дніпро – Миколаїв» і залізничної колії сталась дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса Volkswagen Crafter. Водій якого здійснював регулярні пасажирські перевезення. 

За попередніми даними, на час автопригоди в транспортному засобі перебувало 18 громадян. Від отриманих травм на місці події загинули 17-річна дівчина та чоловік старшого віку. Ще одна 66-річна пасажирка померла у медзакладі.

Інших пасажирів, серед яких малолітні діти, бригади швидкої медичної допомоги доставили до медичних закладів для обстеження.

Встановлюються усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, рятувальники Кіровоградщини ліквідували наслідки масштабної дорожньо-транспортної пригоди. Внаслідок аварії загинуло шестеро осіб, серед них дитина. 

До слова, на вулиці Олени Теліги у Києві маршрутка врізалася у пасажирський автобус. Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі, не дотримавшись безпечної дистанції, допустив зіткнення з автобусом.

Читайте також:

Теги: ДТП Миколаївщина смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Селище знаходиться неподалік Гранади, і відоме своєю мінеральною водою
Мешканцям мальовничого селища в Іспанії заборонено помирати
1 серпня, 02:05
Ворожий дрон влучив у автомобіль
Ворожий дрон забрав життя керівниці пересувного відділення «Укрпошти» на Донеччині
7 серпня, 05:28
Наразі триває встановлення всіх обставин трагедії
У ДТП на Хмельниччині загинуло п’ять людей
10 серпня, 14:49
Дитина сіла за кермо автомобіля у відсутності дорослих
На Волині 11-річний хлопчик наїхав на дворічну сестру автомобілем
5 серпня, 12:13
6 серпня, на 26-му році, обірвалося життя півзахисника луганської «Зорі» Володимира Білоцерковця
Смерть футболіста «Зорі» Білоцерковця: стала відома причина
7 серпня, 09:54
Саме на цьому повороті сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими
Після року без смертей у ДТП у столиці Фінляндії сталася летальна аварія з велосипедистами
6 серпня, 16:09
Внаслідок аварії травми отримали водій двоколісного транспорту та його 15-річний пасажир
Підлітки на Київщині потрапили в аварію: на мопеді не розминулися з мікроавтобусом
17 серпня, 09:02
З початком повномасштабного вторгнення Сергій Бондар повернувся до військової служби
Смерть пілота МіГ-29: що відомо про героя Сергія Бондара
23 серпня, 13:51
Серія смертей туристів сколихнула популярний тайський острів
Загадкові смерті на курортному острові Таїланду: влада б'є на сполох
28 серпня, 03:31

Суспільство

На Миколаївщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами: є загиблі
На Миколаївщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами: є загиблі
Боронив Україну з 2014 року. Згадаймо Олександра Броннікова
Боронив Україну з 2014 року. Згадаймо Олександра Броннікова
В Україні невелика хмарність: погода на 31 серпня
В Україні невелика хмарність: погода на 31 серпня
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Чи міг Зеленський заборонити собі переговори з Путіним? Указ трирічної давності проаналізував експерт-конституціоналіст
Чи міг Зеленський заборонити собі переговори з Путіним? Указ трирічної давності проаналізував експерт-конституціоналіст
Календар рибалки на вересень 2025 року: коли і на що клює найкраще
Календар рибалки на вересень 2025 року: коли і на що клює найкраще

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2025
11K
Генпрокурор та глава МВС доповіли Зеленському по вбивство Парубія
9660
Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій, коли його перестрів убивця
7561
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
7305
Дипломат одним фото пояснив роль Андрія Парубія у історії України

Новини

Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Сьогодні, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Сьогодні, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Вчора, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua