Колишня віце-міс Росії загинула в ДТП: деталі моторошної аварії

Російська модель після ДТП кілька тижнів перебувала у реанімації інституту імені Скліфосовського в Москві

Лось, який вибіг на дорогу, пробив лобове скло машини і сильно травмував росіянку

Російська модель Ксенія Александрова, яка у 2017 році здобула титул першої віце-міс Росії та представляла країну на конкурсі «Міс Всесвіт», загинула внаслідок ДТП. Автопригода сталася ще у липні у Тверській області. Весь цей час лікарі намагалися врятувати 30-річну жінка, однак вона померла від отриманих травм через кілька тижнів після інциденту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал Baza.

Деталі автокатастрофи

Трагічна подія сталася 5 липня. Ксенія Александрова поверталася до Москви зі своїм чоловіком Іллею на автомобілі Porsche. На 191-му кілометрі траси М-9 «Балтія» на дорогу несподівано вибіг лось. Тварина зіткнулася з машиною, пробила лобове скло та сильно травмувала Ксенію, яка перебувала на пасажирському сидінні. Її чоловік, який був за кермом, не постраждав.

Porsche Panamera, у якому їхала Александрова, на місці ДТП фото з відкритих джерел

Батько загиблої, Сергій Александров, розповів, що лось, пролетівши за інерцією, пошкодив дах автомобіля і завдав доньці серйозних травм. Після аварії Ксенію з черепно-мозковою травмою госпіталізували до реанімації інституту імені Скліфосовського в Москві, де вона перебувала кілька тижнів. Незважаючи на всі зусилля лікарів, 12 серпня жінка померла. Прощання з нею відбудеться сьогодні, 15 серпня.

За словами батька, ділянка траси, де сталася ДТП, вважається небезпечною через вихід диких тварин. Він зазначив, що після аварії з його донькою на цьому ж відрізку дороги сталося ще два аналогічні інциденти зі смертельними наслідками.

На загибель Александрової відреагували на офіційній сторінці конкурсу краси «Міс Всесвіт» в Instagram. Вони оприлюднили архівне відео з моделлю і висловили співчуття її близьким.

«Організація «Міс Всесвіт» висловлює найглибші та найщиріші співчуття родині, друзям і всім, хто знав «Міс Всесвіт Росія 2017» Ксенію Александрову. Її витонченість, краса і дух залишили незабутній слід у родині «Міс Всесвіт» і за її межами. Нехай пам'ять про неї продовжує надихати на доброту, силу і любов усіх, кому пощастило її знати», – йдеться в публікації.

Ксенія Александрова (зліва) на конкурсі «Міс Всесвіт – 2017»

Що відомо про Ксенію Александрову

За освітою Ксенія Александрова фінансистка, закінчила Російський економічний університет імені Плеханова, а 2021 року здобула другу вищу освіту в Московському педагогічному університеті за спеціальністю «психологія праці та психологічне консультування». У різні роки поєднувала модельну кар'єру з роботою психологинею. На своїй сторінці в соцмережі вона позиціонувала себе як психологиня і психодраматерапевтка.

Наречений освідчився Ксенії Александровій у Парижі, подарувавши обручку вартістю чотири мільйони рублів скриншот зі сторінки Ксенії Александрової

У березні 2025 року Ксенія Александрова вийшла заміж. Закохані відгуляли весілля у Підмосков'ї та провели медовий місяць на Мальдівах. Її наречений освідчився їй у Парижі, подарувавши обручку вартістю чотири мільйони рублів.

Весілля Ксенії Олександрової фото: Kseniya Alexandrova/Instagram

Весілля Ксенії Олександрової фото: Kseniya Alexandrova/Instagram

Ксенія Александрова стала відомою не лише завдяки конкурсам краси, а й завдяки скандальній заяві на пресконференції російського диктатора Путіна у 2017 році. Тоді вона сказала: «Я вважаю, що в Росії немає ситуацій із домаганнями на кшталт Гарві Вайнштейна, завдяки Володимиру Володимировичу Путіну і його політиці». Ця фраза викликала бурхливу реакцію в суспільстві та змусила дівчину на деякий час зникнути з публічного простору.

На сторінці Ксенії Александрової в Instagram збереглося багато фото, які свідчать про її «красиве» життя, однак там не було ні війни, ні так званої «СВО».

Римські канікули Александрової у 2025 році скриншот зі сторінки Ксенії Александрової

Попри санкції, які діють по відношенню до росіян, Ксенія Александрова та її чоловік вільно пересувалися світом, зокрема, однією з останніх була поїздка моделі до Італії. У травні молоде подружжя насолоджувалося відпочинком на Мальдивах.

Ксенія Александрова з чоловіком на Мальдивах скриншот зі сторінки Ксенії Александрової

