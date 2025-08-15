Колишня віце-міс Росії загинула в ДТП: деталі моторошної аварії
Лось, який вибіг на дорогу, пробив лобове скло машини і сильно травмував росіянку
Російська модель Ксенія Александрова, яка у 2017 році здобула титул першої віце-міс Росії та представляла країну на конкурсі «Міс Всесвіт», загинула внаслідок ДТП. Автопригода сталася ще у липні у Тверській області. Весь цей час лікарі намагалися врятувати 30-річну жінка, однак вона померла від отриманих травм через кілька тижнів після інциденту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал Baza.
Деталі автокатастрофи
Трагічна подія сталася 5 липня. Ксенія Александрова поверталася до Москви зі своїм чоловіком Іллею на автомобілі Porsche. На 191-му кілометрі траси М-9 «Балтія» на дорогу несподівано вибіг лось. Тварина зіткнулася з машиною, пробила лобове скло та сильно травмувала Ксенію, яка перебувала на пасажирському сидінні. Її чоловік, який був за кермом, не постраждав.
Батько загиблої, Сергій Александров, розповів, що лось, пролетівши за інерцією, пошкодив дах автомобіля і завдав доньці серйозних травм. Після аварії Ксенію з черепно-мозковою травмою госпіталізували до реанімації інституту імені Скліфосовського в Москві, де вона перебувала кілька тижнів. Незважаючи на всі зусилля лікарів, 12 серпня жінка померла. Прощання з нею відбудеться сьогодні, 15 серпня.
За словами батька, ділянка траси, де сталася ДТП, вважається небезпечною через вихід диких тварин. Він зазначив, що після аварії з його донькою на цьому ж відрізку дороги сталося ще два аналогічні інциденти зі смертельними наслідками.
На загибель Александрової відреагували на офіційній сторінці конкурсу краси «Міс Всесвіт» в Instagram. Вони оприлюднили архівне відео з моделлю і висловили співчуття її близьким.
«Організація «Міс Всесвіт» висловлює найглибші та найщиріші співчуття родині, друзям і всім, хто знав «Міс Всесвіт Росія 2017» Ксенію Александрову. Її витонченість, краса і дух залишили незабутній слід у родині «Міс Всесвіт» і за її межами. Нехай пам'ять про неї продовжує надихати на доброту, силу і любов усіх, кому пощастило її знати», – йдеться в публікації.
Що відомо про Ксенію Александрову
За освітою Ксенія Александрова фінансистка, закінчила Російський економічний університет імені Плеханова, а 2021 року здобула другу вищу освіту в Московському педагогічному університеті за спеціальністю «психологія праці та психологічне консультування». У різні роки поєднувала модельну кар'єру з роботою психологинею. На своїй сторінці в соцмережі вона позиціонувала себе як психологиня і психодраматерапевтка.
У березні 2025 року Ксенія Александрова вийшла заміж. Закохані відгуляли весілля у Підмосков'ї та провели медовий місяць на Мальдівах. Її наречений освідчився їй у Парижі, подарувавши обручку вартістю чотири мільйони рублів.
Ксенія Александрова стала відомою не лише завдяки конкурсам краси, а й завдяки скандальній заяві на пресконференції російського диктатора Путіна у 2017 році. Тоді вона сказала: «Я вважаю, що в Росії немає ситуацій із домаганнями на кшталт Гарві Вайнштейна, завдяки Володимиру Володимировичу Путіну і його політиці». Ця фраза викликала бурхливу реакцію в суспільстві та змусила дівчину на деякий час зникнути з публічного простору.
На сторінці Ксенії Александрової в Instagram збереглося багато фото, які свідчать про її «красиве» життя, однак там не було ні війни, ні так званої «СВО».
Попри санкції, які діють по відношенню до росіян, Ксенія Александрова та її чоловік вільно пересувалися світом, зокрема, однією з останніх була поїздка моделі до Італії. У травні молоде подружжя насолоджувалося відпочинком на Мальдивах.
