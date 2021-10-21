Смертельна ДТП у центрі Києва: легковик влетів у вантажівку (фото)

На місці ДТП загинув водій легкового автомобіля

У четвер, 21 жовтня, близько 06:00 на вулиці Ільєнка у Шевченківському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. На місці працювали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та лікарі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Попередньо поліцейські встановили, що водій легковика «Хюндай» рухався по вулиці Ільєнка в напрямку вулиці Герцена та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем «Мерседес», водій якого виконував маневр правого повороту та здійснював заїзд до прибудинкової території.

Внаслідок зіткнення водій легковика, 1985 року народження, від отриманих травм загинув на місці. Пасажирку «Хюндай», 2000 року народження, з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано у лікарню.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, 20 жовтня на Харківському шосе, 54 маршрутний автобус №589 на повному ходу раптово в‘їхав в автомобіль, який стояв на світлофорі.

Також 20 жовтня на Повітрофлотському проспекті в Солом’янському районі столиці автомобіль «Хюндай» протаранив попутний автомобіль «Шкода», який зупинився на червоний сигнал світлофора. Внаслідок удару автомобіль «Шкода» опинився на пішохідному переході та скоїв наїзд на 78-річну жінку. Від отриманих травм жінка померла на місці.