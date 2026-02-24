Смертельна сварка в Ірпені: чоловік отримав підозру у вбивстві рідної сестри

Вбивство сталося в одному з приватних будинків у Ірпені

Конфлікт стався між братом та його 47-річною сестрою під час спільного вживання алкоголю

На Київщині у Бучанському районі сталося вбивство. Поліція області вже повідомила про підозру 44-річному чоловіку, який під час конфлікту завдав смертельного поранення своїй сестрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Як з’ясували правоохоронці, в одному з приватних будинків міста Ірпінь між братом та його 47-річною сестрою під час спільного вживання алкоголю виник конфлікт. У розпалі сварки чоловік схопив кухонний ніж та завдав жінці удар у ділянку шиї.

Потерпілу в тяжкому стані негайно госпіталізували до реанімаційного відділення. Попри зусилля медиків, врятувати жінку не вдалося – від отриманого поранення вона померла в лікарні.

Правоохоронці затримали зловмисника на місці події в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, днями у селі Станіславчик на Львівщині сталася трагедія: 42-річний чоловік смертельно поранив із мисливської зброї двох своїх дітей, після чого вчинив самогубство. Трагедія сталася у приватному будинку, де родина проживала разом із батьком та бабусею дітей. Саме бабуся почула постріли в сусідній кімнаті та викликала поліцію. Після цього правоохоронці виявили тіла загиблих.