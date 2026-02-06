Втік, залишивши пасажира помирати в авто. У Києві затримано винуватця ДТП

27-річний пасажир отримав критичні травми – перелом основи черепа

У столиці поліцейські розшукали та затримали 26-річного водія, який вчинив масштабну аварію на вулиці Івана Виговського. Керманич не лише розтрощив авто, а й залишив у салоні важкопораненого пасажира, намагаючись уникнути відповідальності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі 1 лютого на вулиці Івана Виговського фото: Національна поліція України/Facebook

Аварія сталася вночі 1 лютого. За даними слідства, водій кросовера BMW X5, рухаючись від вулиці Стеценка в напрямку проспекту Європейського Союзу, не впорався з керуванням. Автомобіль на швидкості вилетів за межі проїзної частини та врізався в електроопору. 27-річний пасажир отримав критичні травми – перелом основи черепа. Потерпілого госпіталізували у важкому стані.

Замість того, щоб викликати «швидку» та допомогти товаришу, водій втік з місця пригоди. Він переховувався від правоохоронців протягом доби. Проте вже наступного дня фахівці кримінального аналізу встановили його місцезнаходження. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Водій кросовера BMW X5, рухаючись від вулиці Стеценка в напрямку проспекту Європейського Союзу, не впорався з керуванням фото: поліція Києва/Facebook

Слідчі вже повідомили порушнику про підозру за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження). Фігуранту справи загрожує до восьми років позбавлення волі. Окрім того, вирішується питання про додаткову кваліфікацію дій водія (зокрема, за залишення людини в небезпеці).

Нагадаємо, слідчі столичної поліції з’ясовують деталі смертельної автопригоди на вулиці Стеценка, що сталася у Шевченківському районі Києва. 3 лютого, близько 16:15 водій BMW рухався з боку станції метро «Сирець» у напрямку площі Валерія Марченка. 21-річний керманич виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в автомобіль KIA, за кермом якого був 44-річний чоловік.

2 лютого на Київщині сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. Внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Удар під час зіткнення був такої сили, що тіло загиблого водія затиснуло в салоні понівеченої машини. Рятувальники за допомогою спецзасобів провели деблокацію тіла. Двох інших постраждалих медики терміново госпіталізували до лікарні міста Буча.