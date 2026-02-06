Головна Київ Новини
search button user button menu button

Втік, залишивши пасажира помирати в авто. У Києві затримано винуватця ДТП

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Втік, залишивши пасажира помирати в авто. У Києві затримано винуватця ДТП
Аварія сталася вночі 1 лютого
фото: Національна поліція України

27-річний пасажир отримав критичні травми – перелом основи черепа

У столиці поліцейські розшукали та затримали 26-річного водія, який вчинив масштабну аварію на вулиці Івана Виговського. Керманич не лише розтрощив авто, а й залишив у салоні важкопораненого пасажира, намагаючись уникнути відповідальності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі 1 лютого на вулиці Івана Виговського
Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі 1 лютого на вулиці Івана Виговського
фото: Національна поліція України/Facebook

Аварія сталася вночі 1 лютого. За даними слідства, водій кросовера BMW X5, рухаючись від вулиці Стеценка в напрямку проспекту Європейського Союзу, не впорався з керуванням. Автомобіль на швидкості вилетів за межі проїзної частини та врізався в електроопору. 27-річний пасажир отримав критичні травми – перелом основи черепа. Потерпілого госпіталізували у важкому стані.

Замість того, щоб викликати «швидку» та допомогти товаришу, водій втік з місця пригоди. Він переховувався від правоохоронців протягом доби. Проте вже наступного дня фахівці кримінального аналізу встановили його місцезнаходження. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Водій кросовера BMW X5, рухаючись від вулиці Стеценка в напрямку проспекту Європейського Союзу, не впорався з керуванням
Водій кросовера BMW X5, рухаючись від вулиці Стеценка в напрямку проспекту Європейського Союзу, не впорався з керуванням
фото: поліція Києва/Facebook

Слідчі вже повідомили порушнику про підозру за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження). Фігуранту справи загрожує до восьми років позбавлення волі. Окрім того, вирішується питання про додаткову кваліфікацію дій водія (зокрема, за залишення людини в небезпеці).  

Нагадаємо, слідчі столичної поліції з’ясовують деталі смертельної автопригоди на вулиці Стеценка, що сталася у Шевченківському районі Києва. 3 лютого, близько 16:15 водій BMW рухався з боку станції метро «Сирець» у напрямку площі Валерія Марченка. 21-річний керманич виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в автомобіль KIA, за кермом якого був 44-річний чоловік.

2 лютого на Київщині сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. Внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Удар під час зіткнення був такої сили, що тіло загиблого водія затиснуло в салоні понівеченої машини. Рятувальники за допомогою спецзасобів провели деблокацію тіла. Двох інших постраждалих медики терміново госпіталізували до лікарні міста Буча.

Теги: BMW X5 автомобіль водій ДТП Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Момент влучання БпЛА у київську багатоповерхівку 9 січня 2026 року
«Шахед» атакував багатоповерхівку на столичних Позняках: зʼявилося відео з моментом влучання
9 сiчня, 19:22
Повітряна тривога у Києві тривала дев'ятнадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала дев'ятнадцять хвилин
10 сiчня, 02:19
Прокурори Окружної прокуратури міста Івано-Франківська затримали водія, що напав на комунальника
В Івано-Франківську суд взяв під варту водія, який напав із битою на 63-річного комунальника (фото)
12 сiчня, 13:27
Наслідки атаки на Харків
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
24 сiчня, 07:35
У квартирі, де сталася пожежа, рятувальники знайшли тіла двох осіб без ознак життя
Масштабна пожежа у Києві: двоє людей загинули (фото)
11 сiчня, 18:50
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 24-25 січня
23 сiчня, 14:02
Зюбіна поставила гострі запитання міському голові столиці Віталію Кличку та депутатам Київради через відсутність альтернативного соціального транспорту
«Дешевше літаком». Відома актриса дорікнула Кличку шаленими цінами на таксі
28 сiчня, 09:32
Васлідок нічної атаки по енергооб'єктах столиці без електропостачання залишалися понад 335 тисяч киян
Наслідки нічної атаки на Київ: понад 170 тисяч родин без світла
20 сiчня, 12:03
Фрагмент виставки Nordic Life
Куди сходити у Києві 2-8 лютого: дайджест культурних подій
1 лютого, 18:01

Новини

Названо офіційну причину смерті кінооператора Павла Лойка
Названо офіційну причину смерті кінооператора Павла Лойка
На трасі Київ-Одеса зіткнулися три мікроавтобуси: рятувальники деблокували людей
На трасі Київ-Одеса зіткнулися три мікроавтобуси: рятувальники деблокували людей
Втік, залишивши пасажира помирати в авто. У Києві затримано винуватця ДТП
Втік, залишивши пасажира помирати в авто. У Києві затримано винуватця ДТП
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 7-8 лютого
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 7-8 лютого
Мільйон за право виконати тендер: у Києві затримано посадовця КМДА
Мільйон за право виконати тендер: у Києві затримано посадовця КМДА
На Бучанщині через несправне пічне опалення загинула пенсіонерка
На Бучанщині через несправне пічне опалення загинула пенсіонерка

Новини

Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Сьогодні, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua