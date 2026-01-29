Смерть 90-річної киянки: головний рабин України розповів про жінку

Моше Асман: Російські атаки по цивільній інфраструктурі Києва – просто «добили» цю героїчну бабцю, яка трималась до останнього…

Головний рабин України Моше Асман повідомив, що Євгенія Безфамільна, яка померла у власній квартирі в Києві, була парафіянкою єврейської громади столиці. Водночас раніше в мережі з’являлася інформація про те, що жінка нібито померла від холоду, однак офіційна версія причин смерті є іншою. Про це повідомляє «Главком».

«У Києві від нестерпних умов життя померла 90 річна парафіянка єврейської громади Києва, Євгенія Михайлівна Безфамільна – яка дивом пережила Голокост, але не пережила наслідки дій російських «денацифікаторів», які прирекли її на страшну смерть у крижаній квартирі у дуже сильну зимову холоднечу, позбавивши не тільки її, всіх жителів міста Київ – тепла, води та електроенергії. У час, коли мороз досягає понад -24 ℃!», – йдеться у дописі.

За офіційним висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала серцева недостатність, спричинена хронічною ішемічною хворобою серця. Однак головний рабин України наголошує, що «російські атаки по цивільній інфраструктурі Києва добили» жінку.

«Офіційно у причині смерті вказана серцева недостатність, але ми ж з вами прекрасно розуміємо, що при такому віці та кількості різних хвороб, страшні умови життя в яких вона опинилась, через постійні російські атаки по цивільній інфраструктурі Києва – просто «добили» цю героїчну бабцю, яка трималась до останнього…», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, КМДА заявила, що поширена в мережі інформація про жінку, яка нібито замерзла у власній квартирі, не відповідає дійсності. «За офіційним висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала серцева недостатність, спричинена хронічною ішемічною хворобою серця. Закликаємо представників медіа та користувачів соцмереж користуватися перевіреними офіційними джерелами та утримуватися від поширення емоційних, маніпулятивних і недостовірних повідомлень», – йдеться у повідомленні.