Головна Київ Новини
search button user button menu button

Смерть 90-річної киянки: головний рабин України розповів про жінку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Смерть 90-річної киянки: головний рабин України розповів про жінку
За офіційним висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті жінки стала серцева недостатність
фото: головний Рабин України/Facebook

Моше Асман: Російські атаки по цивільній інфраструктурі Києва – просто «добили» цю героїчну бабцю, яка трималась до останнього…

Головний рабин України Моше Асман повідомив, що Євгенія Безфамільна, яка померла у власній квартирі в Києві, була парафіянкою єврейської громади столиці. Водночас раніше в мережі з’являлася інформація про те, що жінка нібито померла від холоду, однак офіційна версія причин смерті є іншою. Про це повідомляє «Главком».

«У Києві від нестерпних умов життя померла 90 річна парафіянка єврейської громади Києва, Євгенія Михайлівна Безфамільна – яка дивом пережила Голокост, але не пережила наслідки дій російських «денацифікаторів», які прирекли її на страшну смерть у крижаній квартирі у дуже сильну зимову холоднечу, позбавивши не тільки її, всіх жителів міста Київ – тепла, води та електроенергії. У час, коли мороз досягає понад -24 ℃!», – йдеться у дописі.

Смерть 90-річної киянки: головний рабин України розповів про жінку фото 1

За офіційним висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала серцева недостатність, спричинена хронічною ішемічною хворобою серця. Однак головний рабин України наголошує, що «російські атаки по цивільній інфраструктурі Києва добили» жінку.

«Офіційно у причині смерті вказана серцева недостатність, але ми ж з вами прекрасно розуміємо, що при такому віці та кількості різних хвороб, страшні умови життя в яких вона опинилась, через постійні російські атаки по цивільній інфраструктурі Києва – просто «добили» цю героїчну бабцю, яка трималась до останнього…», – йдеться у дописі.

Смерть 90-річної киянки: головний рабин України розповів про жінку фото 2

Нагадаємо, КМДА заявила, що поширена в мережі інформація про жінку, яка нібито замерзла у власній квартирі, не відповідає дійсності. «За офіційним висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала серцева недостатність, спричинена хронічною ішемічною хворобою серця. Закликаємо представників медіа та користувачів соцмереж користуватися перевіреними офіційними джерелами та утримуватися від поширення емоційних, маніпулятивних і недостовірних повідомлень», – йдеться у повідомленні.

Теги: смерть Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мер столиці Віталій Кличко звернувся до киян із проханням за можливості залишити місто
Кличко закликав виїхати з міста. У соцмережах бурхливе обговорення
10 сiчня, 14:55
Міські служби вийшли на фінішну пряму з підключення житлового сектору
Кількість будинків без тепла у Києві скоротилася до 50 після атаки 9 січня – Кличко
17 сiчня, 09:55
Трагедія на Кільцевій Броварів: у ДТП загинув водій вантажівки
Трагедія на Кільцевій Броварів: у ДТП загинув водій вантажівки
24 сiчня, 12:19
Ліквідованому окупанту було 47 років
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона Росії з тхеквондо
5 сiчня, 16:08
На лівому березі Києва автобуси тимчасово замінили електротранспорт
Як курсує транспорт на лівому березі Києва: список автобусів, що замінили тролейбуси та трамваї
9 сiчня, 08:38
Половина багатоквартирних будинків Києва, майже 6 тисяч, наразі без теплопостачання
Комунальники Києва отримали команду зливати воду з опалення: що відомо на цей час
9 сiчня, 13:50
Поліція закликає відповідально ставитись до повітряної тривоги та у разі отримання оповіщення негайно йти до найближчого укриття
Поліція у Києві дублюватиме сигнали тривоги через гучномовці під час відключень світла
13 сiчня, 08:33
Демонтаж величезного павільйону площею понад 200 кв. м тривав три дні
Демонтаж МАФів на Харківському шосе завершено: що з’явиться замість них
15 сiчня, 10:11
Картопля у мережі «Сільпо»
Скільки коштує картопля в магазинах Києва: огляд цін
27 сiчня, 18:33

Новини

Київські школи відновлюють навчання: названо дату
Київські школи відновлюють навчання: названо дату
Смерть 90-річної киянки: головний рабин України розповів про жінку
Смерть 90-річної киянки: головний рабин України розповів про жінку
Енергетична криза в Києві: скільки житлових будинків нині без тепла
Енергетична криза в Києві: скільки житлових будинків нині без тепла
На Київщині водолази дістали з озера вибухонебезпечний предмет
На Київщині водолази дістали з озера вибухонебезпечний предмет
В Обухові чоловік потрапив під автобус, переходячи дорогу поза «зеброю»
В Обухові чоловік потрапив під автобус, переходячи дорогу поза «зеброю»
Бізнесмен з Анголи передав Києву та ЗСУ партію генераторів
Бізнесмен з Анголи передав Києву та ЗСУ партію генераторів

Новини

Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Сьогодні, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua