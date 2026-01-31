Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У США засуджено чоловіка за фальшиве зізнання у вбивстві Чарлі Кірка

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У США засуджено чоловіка за фальшиве зізнання у вбивстві Чарлі Кірка
у 31-річного Кірка стріляли 10 вересня під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення
фото: АР

71-річному мешканцю США Джорджу Зінну, який неправдиво зізнався у вбивстві активіста Чарлі Кірка, загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє The Guardian, пише «Главком».

Зінна обвинувачують у спробі перешкоджання правосуддю, оскільки він навмисно взяв на себе відповідальність за смертельну стрілянину, щоб дезорієнтувати слідство. Окрім цього, чоловік визнав зберігання та поширення матеріалів сексуального насильства над дітьми й не заперечував відповідні звинувачення.

Як зазначається у судових документах, після госпіталізації Зінн зізнався поліції, що навмисно взяв провину на себе, аби справжній підозрюваний міг утекти. Також він повідомив правоохоронців, що на його телефоні зберігаються незаконні матеріали, і висловлював занепокоєння можливим обшуком пристрою.

Під час судового засідання в місті Прово (штат Юта) Зінн визнав провину за пом’якшеним обвинуваченням у перешкоджанні правосуддю та за кількома епізодами сексуальної експлуатації неповнолітніх. Суддя штату Юта Томас Лоу призначив йому п’ять років ув’язнення за неправдиве зізнання, а за злочини, пов’язані з матеріалами сексуального насильства над дітьми, покарання в межах від одного до 15 років. Остаточний строк перебування за ґратами визначить комісія з умовно-дострокового звільнення.

Як пише The Guardian, кримінальне минуле Зінна в Юті налічує кілька десятиліть. Зокрема, у 2013 році його затримували після того, як він пропонував «допомогу» в організації вибухів під час марафону в Солт-Лейк-Сіті, невдовзі після теракту на Бостонському марафоні.

Водночас прокуратура штату Юта обвинувачує Тайлера Робінсона у вбивстві Чарлі Кірка за обтяжуючих обставин. Робінсон не визнав своєї вини, а прокурори заявили про намір домагатися для нього смертної кари.

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли 10 вересня під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосив про намір посмертно відзначити Чарлі Кірка президентською медаллю Свободи. 

Читайте також:

Теги: слідство США вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У США під час снігової бурі розбився приватний літак, є загиблі
У США під час снігової бурі розбився приватний літак, є загиблі
27 сiчня, 01:37
Рютте застеріг Європу від ілюзій щодо самостійної оборони без участі США
Рютте застеріг Європу від ілюзій щодо самостійної оборони без участі США
27 сiчня, 00:27
Як аналізує Sky News, російська делегація, ймовірно, з’явиться в Абу-Дабі, хоча її склад може бути обмеженим
Тристоронні переговори в ОАЕ під питанням через позицію Кремля – Sky News
23 сiчня, 00:06
Чи зможуть Китай та РФ врятувати Іран від Трампа?
Чи зможуть Китай та РФ врятувати Іран від Трампа?
14 сiчня, 09:14
Reuters: Куба чинить опір вимозі Трампа укласти угоду
Reuters: Куба чинить опір вимозі Трампа укласти угоду
12 сiчня, 02:31
Ізраїль не висловив бажання втрутитися в справи Ірану
Ізраїль у стані підвищеної готовності через можливе втручання США в Іран – Reuters
11 сiчня, 09:47
Венесуела, Іран та Україна – єдиний шанс Трампа зберегти більшість у конгресі
Удари по Венесуелі: слабке місце тіньового флоту Росії
3 сiчня, 20:17
США знизили мита на італійську пасту
США знизили мита на італійську пасту
2 сiчня, 03:17
Вироком Солом’янського районного суду міста Києва двох обвинувачених засуджено до позбавлення волі строком на 11 та 13 років
Обманути експертизу не вдалося: у Києві засуджено вбивць, які імітували смерть знайомого
31 грудня, 2025, 13:24

Соціум

У США засуджено чоловіка за фальшиве зізнання у вбивстві Чарлі Кірка
У США засуджено чоловіка за фальшиве зізнання у вбивстві Чарлі Кірка
Справa Епштейна: команда Білла Гейтса прокоментувала скандальні згадки про бізнесмена
Справa Епштейна: команда Білла Гейтса прокоментувала скандальні згадки про бізнесмена
52 дні миру: ООН закликала зупинити війни на час Олімпіади
52 дні миру: ООН закликала зупинити війни на час Олімпіади
Понад 200 людей загинули внаслідок обвалу колтанової шахти у Конго
Понад 200 людей загинули внаслідок обвалу колтанової шахти у Конго
Starlink на російських БпЛА. Маск відреагував на заяву Федорова
Starlink на російських БпЛА. Маск відреагував на заяву Федорова
У Парижі відбудеться виставка, присвячена українському мистецтву та війні
У Парижі відбудеться виставка, присвячена українському мистецтву та війні

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Вчора, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Вчора, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua