У США засуджено чоловіка за фальшиве зізнання у вбивстві Чарлі Кірка

71-річному мешканцю США Джорджу Зінну, який неправдиво зізнався у вбивстві активіста Чарлі Кірка, загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє The Guardian, пише «Главком».

Зінна обвинувачують у спробі перешкоджання правосуддю, оскільки він навмисно взяв на себе відповідальність за смертельну стрілянину, щоб дезорієнтувати слідство. Окрім цього, чоловік визнав зберігання та поширення матеріалів сексуального насильства над дітьми й не заперечував відповідні звинувачення.

Як зазначається у судових документах, після госпіталізації Зінн зізнався поліції, що навмисно взяв провину на себе, аби справжній підозрюваний міг утекти. Також він повідомив правоохоронців, що на його телефоні зберігаються незаконні матеріали, і висловлював занепокоєння можливим обшуком пристрою.

Під час судового засідання в місті Прово (штат Юта) Зінн визнав провину за пом’якшеним обвинуваченням у перешкоджанні правосуддю та за кількома епізодами сексуальної експлуатації неповнолітніх. Суддя штату Юта Томас Лоу призначив йому п’ять років ув’язнення за неправдиве зізнання, а за злочини, пов’язані з матеріалами сексуального насильства над дітьми, покарання в межах від одного до 15 років. Остаточний строк перебування за ґратами визначить комісія з умовно-дострокового звільнення.

Як пише The Guardian, кримінальне минуле Зінна в Юті налічує кілька десятиліть. Зокрема, у 2013 році його затримували після того, як він пропонував «допомогу» в організації вибухів під час марафону в Солт-Лейк-Сіті, невдовзі після теракту на Бостонському марафоні.

Водночас прокуратура штату Юта обвинувачує Тайлера Робінсона у вбивстві Чарлі Кірка за обтяжуючих обставин. Робінсон не визнав своєї вини, а прокурори заявили про намір домагатися для нього смертної кари.

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли 10 вересня під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосив про намір посмертно відзначити Чарлі Кірка президентською медаллю Свободи.