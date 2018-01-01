Смертельні ревнощі: у Броварах чоловік зарізав свого товарища, який домагався до його дружини

Поліція затримала винуватця

У місті Бровари господар накинувся з ножем на своїх товаришів, коли побачив, як ті почали домагатися його дружини. Одному з них поталанило – він встиг втекти. Інший залицяльник від нанесених ножових поранень помер. «На спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення від жителя Броварів про те, що на його дружину напали невідомі.



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Поліція затримала винуватця

У місті Бровари господар накинувся з ножем на своїх товаришів, коли побачив, як ті почали домагатися його дружини. Одному з них поталанило – він встиг втекти. Інший залицяльник від нанесених ножових поранень помер.

«На спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення від жителя Броварів про те, що на його дружину напали невідомі. Працівники Броварського відділу поліції спільно з нарядом поліції охорони Київщини одразу прибули за вказаною адресою та встановили перебіг подій тієї ночі», - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці повідомляють, що компанія з чотирьох осіб відпочивала за оковитою допізна. Коли двом друзям стало нетерпець і захотіли «кохання», вони з непристойностями почали чіплятися до господарки. У цей час зайшов до кімнати її чоловік і схопив ножа. Побачивши, що він накоїв біди, господар викликав швидку допомогу та поліцію.

На місці події поліцейські виявили скривавлене тіло 45-річного місцевого жителя з ознаками насильницької смерті. Тіло чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Затримали поліцейські зловмисника за місцем проживання у порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 44-річний броварчанин, який зізнався у скоєному.

Наразі йому оголошено про підозру за ч.2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення від семи до десяти років. Триває досудове слідство.