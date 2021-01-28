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    Суспільство

    Рятувальники попереджають про підвищення рівня води у річках

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    Рятувальники попереджають про підвищення рівня води у річках

    Очікується затоплення низовин у руслах та вигинах річок в окремих районах західної частини країни

    У четвер, 28 січня, у кількох областях України очікується значне підвищення рівня води в річках. У зв’язку з цим синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

    Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    Зазначається, що за прогнозом Гідрометцентру, у четвер на річках басейну Прип'яті у Волинській та Рівненській областях рівень води підніметься на 0,1-0,5 метра з поступовим руйнуванням льодового покриву.

    Окрім того, очікується часткове затоплення заплавних територій у Ратнiвському, Любешiвському та Зарiчнянському районах.

    Раніше в Києві обмежили в'їзд вантажівок. Це пов'язане з очікуванням сильного снігопаду.

    Раніше Укравтодор створив штаб з ліквідації наслідків негоди. У найближчі дві доби в деяких регіонах України очікується випадання 20 сантиметрів снігу, хуртовини та сильні пориви вітру.

    Теги: державна служба Укравтодор рятувальники
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