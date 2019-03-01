Поліція Київщини готується до заворушень під час виборів (фото, відео)



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Правоохоронці відпрацювали взаємодію під час забезпечення публічного порядку Фото: Нацполіція

У триденних навчання взяли участь бійці Нацгвардії, прикордонники, ДСНС і поліція

На Київщині відбулись міжвідомчі тактико-спеціальні навчання до президентських виборів. Участь в навчаннях взяли бійці Національної гвардії України, прикордонники, працівники Державна служба надзвичайних ситуацій та міграційної служби, особовий склад структурних та територіальних підрозділів поліції столичної області. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Мета трьохденних спецнавчань – відпрацювати взаємодію та злагодженість між правоохоронними підрозділами під час забезпечення публічного порядку при отриманні бюлетенів, у день проведення виборів президента України та під час підрахунку голосів, зазначили у поліції.

«Зупинити правопорушення, локалізувати і дати можливість у найкоротший термін поновити роботу виборчих дільниць – головне завдання, з яким справились учасники міжвідомчого заходу. В умовах браку часу правоохоронці швидко знаходили шляхи вирішення нетипових ситуацій, які можуть виникнути в день виборів. Перед ними були поставлені різні завдання: від документування звичайного дрібного хуліганства до таких надзвичайних ситуацій, коли на виборчій дільниці розлито невідому хімічну речовину з метою зірвати хід голосування», - інформують у ГУ Нацполіції Київщини.

За словами очільника поліції Київської області Дмитра Ценова, позитивним результатом проведених таких навчань є чітка взаємодія між підрозділами. Тільки діючи спільно та скоординовано, можна досягнути успішного результату. Він наголосив, що всі служби продемонстрували хорошу злагодженість і здатні забезпечити публічний порядок у день виборів президента.