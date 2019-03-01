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    Поліція Київщини готується до заворушень під час виборів (фото, відео)

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    Правоохоронці відпрацювали взаємодію під час забезпечення публічного порядку 
    Фото: Нацполіція

    У триденних навчання взяли участь бійці Нацгвардії, прикордонники, ДСНС і поліція

    На Київщині відбулись міжвідомчі тактико-спеціальні навчання до президентських виборів. Участь в навчаннях взяли бійці Національної гвардії України, прикордонники, працівники Державна служба надзвичайних ситуацій та міграційної служби, особовий склад структурних та територіальних підрозділів поліції столичної області. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Мета трьохденних спецнавчань – відпрацювати взаємодію та злагодженість між правоохоронними підрозділами під час забезпечення публічного порядку при отриманні бюлетенів, у день проведення виборів президента України та під час підрахунку голосів, зазначили у поліції.

    «Зупинити правопорушення, локалізувати і дати можливість у найкоротший термін поновити роботу виборчих дільниць – головне завдання, з яким справились учасники міжвідомчого заходу. В умовах браку часу правоохоронці швидко знаходили шляхи вирішення нетипових ситуацій, які можуть виникнути в день виборів. Перед ними були поставлені різні завдання: від документування звичайного дрібного хуліганства до таких надзвичайних ситуацій, коли на виборчій дільниці розлито невідому хімічну речовину з метою зірвати хід голосування», - інформують у ГУ Нацполіції Київщини. 

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    Поліція Київщини готується до заворушень під час виборів (фото, відео)
    Поліція Київщини готується до заворушень під час виборів (фото, відео)
    Поліція Київщини готується до заворушень під час виборів (фото, відео)
    Поліція Київщини готується до заворушень під час виборів (фото, відео)
    Поліція Київщини готується до заворушень під час виборів (фото, відео)
    Поліція Київщини готується до заворушень під час виборів (фото, відео)

    За словами очільника поліції Київської області Дмитра Ценова, позитивним результатом проведених таких навчань є чітка взаємодія між підрозділами. Тільки діючи спільно та скоординовано, можна досягнути успішного результату. Він наголосив, що всі служби продемонстрували хорошу злагодженість і здатні забезпечити публічний порядок у день виборів президента.   

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