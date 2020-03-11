Сьогодні буде обмежено вхід на деякі станції київського метро



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Зміни у роботі метро вводяться через футбольний матч

У середу, 11 березня, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Олександрія» (Олександрія), можливі деякі зміни у роботі київського метро.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій:

«Палац спорту»,

«Олімпійська»,

«Площа Льва Толстого».

«Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі тимчасові незручності!» - зазначили у метрополітен.

Нагадаємо, початок футбольного матчу о 19:30.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко припускає, що в разі виявлення коронавірусу у столиці доведеться закрити школи й дитсадки, а також найбільше місце скупчення людей – столичне метро.

У столичному метро курсує кінопоїзд «Пульс», в якому розповідається про неймовірних українських спортсменок Оксану Ботурчук, Яну Клочкову, Ольгу Харлан, Олену Юрковську, Олександру Кононову, Ірину Мерлені, Марію Помазан.