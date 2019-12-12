Сьогодні буде обмежено вхід на три станції метро



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Перед початком футбольного матчу станція «Олімпійська» буде закрита на вхід

Сьогодні, 12 грудня, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Лугано» (Швейцарія) можливі зміни в роботі столичного метро. Про це повідомила пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро «Олімпійська».

Після закінчення матчу, для безпечного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід до станцій:

«Палац спорту»,

«Олімпійська»,

«Площа Льва Толстого».

Зазначається, що механізм застосовується для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Метрополітен перепрошує за можливі тимчасові незручності.

Початок футбольного матчу о 19:55.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці забезпечуватимуть охорону правопорядку під час проведення футбольного матчу на НСК «Олімпійський».

Працівники структурних підрозділів столичної поліції та військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу у посиленому режимі на прилеглій до стадіону території.

Під особливою увагою правоохоронців перебуватиме територія біля спортивної арени, а також найближчі станції метро.

Київські поліцейські закликають уболівальників, жителів і гостей столиці не порушувати закон, виконувати встановлені правила поведінки і сприяти працівникам поліції в охороні правопорядку.