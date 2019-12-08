У Києві сьогодні можливі зміни в роботі метро



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Обмеження можуть ввести для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій метро

У неділю, 8 грудня, у роботі метро в Києві можливі деякі зміни у зв’язку з футбольним матчем на НСК «Олімпійський».

Про це повідомляє КП «Київський метрополітен» у Facebook.

Як повідомляється, у зв’язку з футбольним матчем, який розпочнеться о 17-й годині, в роботі київського метро можливі певні зміни.

«Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмеження можуть ввести для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій метро.