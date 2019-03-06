Сьогодні у годину пік знову було скасовано рейси міської електрички



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Кияни не дочекалися чотирьох рейсів електрички

У середу, 6 березня, вранці було скасовано чотири рейси міської електрички. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

Зазначається, що рейси скасовано «з технічних причин».

«У ранковий час із технічних причин скасовані наступні рейси міської електрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502», - йдеться в повідомленні.

«Перепрошуємо за незручності, безпека пасажирів у пріоритеті», - додали у «Київпастрансі».

Нагадаємо, 5 березня вранці також було скасовано 4 рейси міської електрички. 27 лютого було скасовано 8 рейсів міської електрички.

19 лютого у ранковий час теж було скасовано 8 рейсів міської електрички. Тоді людям довелося штурмом брати електричку, на яку вони довго чекали вранці. «Міської електрички просто немає, а та, що приїхала – із запізненням та коротка. Люди, які не можуть залізти в середину - чіпляються там, де можуть», – повідомляли того дня очевидці.

11 лютого вранці було внесено зміни у роботу міської електрички та скасовано п’ять її рейсів.