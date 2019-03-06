  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сьогодні у годину пік знову було скасовано рейси міської електрички

    • Розсилка
    Сьогодні у годину пік знову було скасовано рейси міської електрички

    Кияни не дочекалися чотирьох рейсів електрички

    У середу, 6 березня, вранці було скасовано чотири рейси міської електрички. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

    Зазначається, що рейси скасовано «з технічних причин».

    «У ранковий час із технічних причин скасовані наступні рейси міської електрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502», - йдеться в повідомленні.

    «Перепрошуємо за незручності, безпека пасажирів у пріоритеті», - додали у «Київпастрансі».

    Нагадаємо, 5 березня вранці також було скасовано 4 рейси міської електрички. 27 лютого було скасовано 8 рейсів міської електрички.

    19 лютого у ранковий час теж було скасовано 8 рейсів міської електрички. Тоді людям довелося штурмом брати електричку, на яку вони довго чекали вранці. «Міської електрички просто немає, а та, що приїхала – із запізненням та коротка. Люди, які не можуть залізти в середину - чіпляються там, де можуть», – повідомляли того дня очевидці.

    11 лютого вранці було внесено зміни у роботу міської електрички та скасовано п’ять її рейсів.

     

    Читайте також
    Київ громадський транспорт кияни Київпастранс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ