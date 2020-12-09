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    Спецпризначенці затримали киянина з пакунками наркотиків

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    Слідчі вилучили 10 згортків із амфетаміном та зіп-пакет із жовтою кристалічною речовиною - Спецпризначенці затримали киянина з пакунками наркотиків
    Слідчі вилучили 10 згортків із амфетаміном та зіп-пакет із жовтою кристалічною речовиною

    Хлопцю загрожує до трьох років позбавлення волі за придбання та зберігання наркотиків

    На проспекті Академіка Глушкова спецпризначенці полку поліції особливого призначення затримали молодика, у якого виявили згортки з наркотиками.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Так, під час патрулювання Голосіївського району спецпризначенці помітили молодика, який, побачивши поліцейських, став помітно нервувати та змінив напрямок руху. Правоохоронці вирішили перевірити документи чоловіка і провести поверхневу перевірку. У хлопця виявили згортки та прозорий пакет імовірно з наркотиками. Для документування події та вилучення підозрілого спецпризначенці викликали на місце слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції.

    Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 23-річний мешканець столиці.

    Слідчі вилучили заборонені речовини: 10 згортків, зі слів затриманого, у них міститься амфетамін, та зіп-пакет з кристалічною речовиною жовтого кольору. Все відправлено на проведення експертизи.

    Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від двох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до трьох років позбавлення волі.

    Досудове розслідування триває.

    Нагадаємо, днями київська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно групи осіб, які виготовляли та збували амфетамін на території столиці в особливо великих розмірах.

     

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал наркотики розслідування
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