До Києва приїде спікер парламенту Молдови. Санду розповіла деталі

Президентка Молдови готова відвідати Київ з офіційним візитом, якщо її присутність буде корисна

Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що найближчим часом відбудеться візит глави молдовського парламенту Ігоря Гросу до Києва. Про це вона сказала під час інтерв'ю у передачі «Територія свободи» 28 квітня.

«Візит пана Гросу відбудеться у найближчому майбутньому. Я можу поїхати, якщо можу чимось допомогти», – повідомила Санду.

Санду наголосила, що готова відвідати Київ з офіційним візитом, якщо її присутність там буде корисна. «Українці зайняті дуже важливими справами», – сказала президентка Молдови.

Вона розповіла, що спікер парламенту Ігор Гросу мав вирушити до Києва, але візит перенесли на пропозицію української сторони.

«Візит був запланований на самому початку, коли в Україну почали їздити офіційні представники країн чи організацій. Потім надійшла відповідь, що неможливо забезпечити безпеку пересування, оскільки переважна більшість приїжджає з Польщі поїздом. Вони збиралися їхати іншим шляхом, машиною. Українські служби заявили, що не впевнені, що зможуть забезпечити безпеку і сказали, що візит відбудеться пізніше», – розповіла президентка Молдови.

Нагадаємо, останніми днями загострилась ситуація у невизнаному Придністров’ї. Вже три країни радять громадянам якнайшвидше виїхати з Придністров'я.

Також президентка Молдови прокоментувала вибухи в невизнаному Придністров'ї.

Згідно з повідомленням розвідки, Росія готується до можливої військової операції в Молдові. Кірм цього, Росія готує ракетний удар по Придністров'ю з жертвами серед мирного населення – розвідка.

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