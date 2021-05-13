У київській мерії розповіли, як прокуратура витягла справу дворічної давнини

Матеріали, за якими відбувалися обшуки в Департаменті соцполітики, передали до правоохоронних органів ще в 2019 році

У Департаменті соціальної політики Київської міської держадміністрації проводили слідчі дії на підставі ухвали суду з метою пошуку доказів та фіксації свідчень про обставини здійснення кримінальних злочинів у 2017-2019 рр.

Київська міська держадміністрація нагадала, що саме на підставі внутрішнього фінансового аудиту КМДА за 2017-2019 роки було звільнено колишнього керівника Департаменту соціальної політики. Аудит виявив низку порушень, а відповідні матеріали були передані до правоохоронних органів ще 2019 року.

За матеріалами слідства, у 2017-2019 роках під час роботи колишнього директора Департамент соціальної політики уклав низку угод із суб’єктами господарювання на закупівлю медичних виробів та засобів особистої гігієни за завищеними цінами. Попередні збитки міському бюджету правоохоронці оцінили у 13,5 млн грн.

Департамент соціальної політики наголошує, що слідчі дії, які проводили 12 травня правоохоронні органи, стосуються осіб, які звільнені із займаних посад і матеріали щодо яких передали правоохоронцям ще в 2019 році.

Як повідомлялося, 12 травня правоохоронцями було здійснено низку санкціонованих судом обшуків у службових приміщеннях та за місцем проживання службових осіб Департаменту соцполітики КМДА (заступника директора Департаменту соцполітики, головного спеціаліста відділу, завідувача сектора та у колишнього начальника відділу вказаного Департаменту).

За результатами обшуків повідомлено про підозру трьом чинним та чотирьом колишнім високопосадовцям Департаменту соціальної політики КМДА за фактом заволодіння бюджетними коштами в сумі 13,5 млн грн.