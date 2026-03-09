Головна Київ Новини
search button user button menu button

Які правила паркування найчастіше порушуються у столиці: перелік від інспекторів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Які правила паркування найчастіше порушуються у столиці: перелік від інспекторів
Автівки, запарковані на тротуарі біля метро «Мінська» у Києві
фото: glavcom.ua

Лідерами серед порушень залишаються зупинка під заборонними знаками 3.34 «Зупинка заборонена» та 3.35 «Стоянка заборонена»

Департамент територіального контролю міста Києва оприлюднив перелік правопорушень, з якими найчастіше стикаються столичні інспектори з паркування. Про це повідомляє «Главком».

За спостереженнями фахівців, лідерами серед порушень залишаються зупинка під заборонними знаками 3.34 «Зупинка заборонена» та 3.35 «Стоянка заборонена». Також водії часто ігнорують правила безпечної дистанції, паркуючи автомобілі ближче ніж за 10 метрів до виїздів із прилеглих територій або до перехресть. Окрім цього, інспектори регулярно фіксують випадки стоянки на тротуарах та інші грубі порушення правил дорожнього руху.

У профільному департаменті наголошують, що подібні дії водіїв не лише створюють значні незручності для інших учасників руху та пішоходів, а й несуть серйозну загрозу, оскільки можуть суттєво ускладнювати проїзд громадського транспорту та машин екстрених служб. 

Нагадаємо, у Києві переглядають тарифи на паркування автомобілів вздовж вулиць і доріг на відведених майданчиках комунального підприємства «Київтранспарксервіс» – єдиного оператора комунального паркувального простору столиці. Відповідний проєкт розпорядження опублікований на офіційному порталі Київської міської державної адміністрації для громадського обговорення, що триватиме до 13 березня. 

До слова, що кияни можуть перевіряти наявність вільних паркомісць у застосунку «Київ Цифровий». Сервіс діє в розділі «Погодинне паркування» та відображає заповненість парковок у режимі реального часу. Наразі у столиці працює 330 паркувальних майданчиків, із яких 200 розташовані в першій паркувальній зоні. До сервісу відображення вільних місць у застосунку Київ Цифровий уже підключили 83 паркувальні майданчики, що обладнані 219 камерами. Вони фіксують заповненість у режимі реального часу, завдяки чому користувачі бачать актуальну інформацію безпосередньо на мапі.

Теги: Київ парковка порушник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Алієв звинуватив Росію у свідомих обстрілах посольства Азербайджану в Києві
Алієв звинуватив Росію у свідомих обстрілах посольства Азербайджану в Києві
15 лютого, 02:59
Влада закликає балансоутримувачів вчасно встановлювати захисні огорожі та очищувати покрівлі
Падіння крижаних бурульок у Києві: як вберегтися та хто має чистити дахи
11 лютого, 14:35
Ранок 16 лютого почався для водіїв із випробувань: сніг, ожеледиця та величезні черги на магістралях
Столицю скували багатокілометрові затори: де найважче проїхати
16 лютого, 09:30
Колишній перший заступник директора Департаменту отримав підозру в розтраті бюджетних коштів
Парковка за 3,6 млн грн, яка так і не запрацювала: посадовцю КМДА повідомлено про підозру
18 лютого, 13:12
Рятувальник збиває бурульки з адмінбудівлі на Прорізній. 19 лютого 2026 року
Місцева влада турбується тільки про себе? КМДА почала вибірково збивати бурульки
19 лютого, 11:51
Рятувальники витягли дітей зі зливової каналізації на Хрещатику
У Києві рятувальники визволили дітей, які заблукали в каналізації на Хрещатику
21 лютого, 18:22
Міст Патона, якому вже 72 роки, перебуває в аварійному стані з 2017 року
Голова Деснянської РДА потрапив у скандал через поширення фейку про міст Патона
2 березня, 12:54
Протягом тижня діти зможуть відпочити перед завершенням навчального року
Чи заберуть у школярів весняні канікули? Влада Києва поставила крапку в питанні
5 березня, 18:15
Київська влада пропонує переглянути формат НМТ
Київська влада закликає уряд переглянути формат НМТ через важку зиму
6 березня, 18:30

Новини

Чоловік заблокував рух поїздів на станції «Тараса Шевченка»: деталі ранкового інциденту
Чоловік заблокував рух поїздів на станції «Тараса Шевченка»: деталі ранкового інциденту
Порятунок мосту Патона: академія наук назвала першочергові кроки
Порятунок мосту Патона: академія наук назвала першочергові кроки
Які правила паркування найчастіше порушуються у столиці: перелік від інспекторів
Які правила паркування найчастіше порушуються у столиці: перелік від інспекторів
У Києві затримано палія, який через конфлікт із сусідкою знищив три автомобілі
У Києві затримано палія, який через конфлікт із сусідкою знищив три автомобілі
Рух на Столичному шосе частково обмежено: де та коли відбуватиметься ремонт
Рух на Столичному шосе частково обмежено: де та коли відбуватиметься ремонт
У столиці погіршилася якість повітря: у яких районах зафіксовано найвищі показники
У столиці погіршилася якість повітря: у яких районах зафіксовано найвищі показники

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua