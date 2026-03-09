Які правила паркування найчастіше порушуються у столиці: перелік від інспекторів

Лідерами серед порушень залишаються зупинка під заборонними знаками 3.34 «Зупинка заборонена» та 3.35 «Стоянка заборонена»

Департамент територіального контролю міста Києва оприлюднив перелік правопорушень, з якими найчастіше стикаються столичні інспектори з паркування. Про це повідомляє «Главком».

За спостереженнями фахівців, лідерами серед порушень залишаються зупинка під заборонними знаками 3.34 «Зупинка заборонена» та 3.35 «Стоянка заборонена». Також водії часто ігнорують правила безпечної дистанції, паркуючи автомобілі ближче ніж за 10 метрів до виїздів із прилеглих територій або до перехресть. Окрім цього, інспектори регулярно фіксують випадки стоянки на тротуарах та інші грубі порушення правил дорожнього руху.

У профільному департаменті наголошують, що подібні дії водіїв не лише створюють значні незручності для інших учасників руху та пішоходів, а й несуть серйозну загрозу, оскільки можуть суттєво ускладнювати проїзд громадського транспорту та машин екстрених служб.

Нагадаємо, у Києві переглядають тарифи на паркування автомобілів вздовж вулиць і доріг на відведених майданчиках комунального підприємства «Київтранспарксервіс» – єдиного оператора комунального паркувального простору столиці. Відповідний проєкт розпорядження опублікований на офіційному порталі Київської міської державної адміністрації для громадського обговорення, що триватиме до 13 березня.

До слова, що кияни можуть перевіряти наявність вільних паркомісць у застосунку «Київ Цифровий». Сервіс діє в розділі «Погодинне паркування» та відображає заповненість парковок у режимі реального часу. Наразі у столиці працює 330 паркувальних майданчиків, із яких 200 розташовані в першій паркувальній зоні. До сервісу відображення вільних місць у застосунку Київ Цифровий уже підключили 83 паркувальні майданчики, що обладнані 219 камерами. Вони фіксують заповненість у режимі реального часу, завдяки чому користувачі бачать актуальну інформацію безпосередньо на мапі.