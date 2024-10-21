У застосунку «Київ Цифровий» з'явились нові функції для власників авто

Для користувачів Android додано інтерактивні сповіщення, які дають змогу контролювати час паркування навіть при заблокованому екрані

Застосунок «Київ Цифровий» додав нові функції для власників авто. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Петро Оленич.

Відтепер користувачі зможуть отримувати інтерактивні сповіщення про своє паркування прямо на заблокованому екрані телефону, що допоможе не пропустити час завершення паркування та уникнути зайвих витрат.

Так, для користувачів Android додано інтерактивні сповіщення, які дають змогу контролювати час паркування навіть при заблокованому екрані.

А для користувачів iOS з’явилась функція Live Activity, що надає зручний спосіб стежити за активним паркуванням.

«Київ Цифровий продовжує інтегрувати сучасні цифрові рішення, щоб зробити місто більш зручним та безпечним для кожного киянина. Нові функції допоможуть водіям контролювати свої витрати на паркування. Застосунок постійно вдосконалюється і пропонує нові сервіси для підвищення комфорту та безпеки в місті», – зазначив Оленич.

Раніше застосунок «Київ Цифровий» тестував нову функцію – оплата проїзду в наземному громадському транспорті без валідатора.