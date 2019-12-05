Стало відомо, в які місяці у Києві народилося найбільше немовлят графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У листопаді в Києві народилося понад 2,7 тис. дітей

У листопаді 2019 року в пологодопоміжних закладах Києва народилось 2725 немовлят. З них 1299 дівчаток та 1426 хлопчиків, в тому числі 59 двієнь і 1 трійня.

Про це повідомляє Міський науковий інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.

Зазначається, що із загальної кількості новонароджених киян народилося 1680 (881 хлопчик та 799 дівчаток).

Загалом з початку року у столиці народилося 30587 немовлят (14637 дівчаток та 15950 хлопчиків) в тому числі 652 двійні і 5 трієнь.

Найбільшу кількість новонароджених у 2019 році принесли нам літні місяці: липень та серпень – відповідно 3019 та 3027 немовлят. У липні народилася і найбільша кількість двієнь – 70, а у серпні – 2 трійні.





Нагадаємо, 14 листопада на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли у першому читання рішення, яке передбачає надання матеріальної допомоги при народженні дитини мешканцям Києва.

Після депутатських дебатів стало зрозуміло, що обіцяні додаткові 10 тисяч грн «світитимуть» не для всіх немовлят, народжених у Києві. Згідно з новим рішенням Комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту, грошову допомогу варто надавати лише багатодітним і малозабезпеченим сім`ям, а також особам з інвалідністю.

Також у першому читанні депутати підтримали проєкт рішення про забезпечення функціонування послуги з догляду за дитиною до трьох років «Київська муніципальна няня».

За даними Держстату, падіння рівня народжуваності викликано несприятливою демографічною ситуацією, яка склалась ще в 1990-ті роки.

Відтоді смертність стала значно більшою, аніж народжуваність. Лише торік кількість українців зменшилася на 250 тисяч.