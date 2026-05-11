Стало відомо, скільки випадків раку шкіри у столиці виявляється під час чекапів

Сьогодні, 11 травня, світ відзначає День меланоми – найагресивнішої форми раку шкіри. Меланома підступна тим, що може давати метастази вже на ранніх стадіях, утім вчасна діагностика рятує життя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент охорони здоров’я КМДА.

За даними медичної статистики, на сьогодні під наглядом київських лікарів-онкологів перебувають 4 255 пацієнтів зі злоякісною меланомою. Динаміка захворюваності лишається стабільною: у 2024 році зафіксували 303 нові випадки, у 2025-му – 308. За перший квартал цього року лікарі вже виявили 34 нових хворих.

Як наголошують у Департаменті, профілактика – головний інструмент порятунку. Важливим показником є те, що 85% раку шкіри в медичних закладах Києва виявляють саме під час профілактичних оглядів. Це свідчить про високу ефективність чекапів. Водночас 7–8% випадків діагностують уже в занедбаному стані, що значно ускладнює лікування.

«Наша мета – звести до мінімуму відсоток занедбаних випадків через поширення інформації та створення зручних умов для обстежень», – наголосив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.

Меланома не має суворих вікових обмежень, утім статистика демонструє зростання ризиків із віком. Найбільша кількість хворих припадає на вікову групу 70-80 років (30%).

Цього тижня кияни отримають додаткову можливість перевірити стан свого здоров’я. З 11 до 17 травня у столиці пройде тиждень безоплатної діагностики раку шкіри.

Мешканці міста зможуть пройти професійну перевірку родимок без черг і направлень на базі КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» (вул. Саксаганського, 72).

Директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан підкреслила важливість фахового огляду. «Меланома – одна з найпідступніших пухлин. Ми закликаємо киян не займатися самолікуванням і не видаляти новоутворення в косметологічних кабінетах без попередньої консультації онкодерматолога. У столиці проходять акції з діагностики раку. Це є чудовою нагодою пройти безоплатне обстеження, де фахівці допоможуть розібратися з кожною підозрілою родимкою швидко та професійно», – наголосила Тетяна Мостепан.

Медики наголошують, що шкіра – це бар’єр, який першим реагує на зовнішні подразники. Меланома найчастіше розвивається на місці родимок, веснянок, після опіків або травм шкіри. Якщо ви помітили підозріле новоутворення – не зволікайте. Першим кроком має бути візит до сімейного лікаря або дерматолога. У разі потреби пацієнта направлять до спеціалізованих онкологічних центрів столиці для проведення дерматоскопії – швидкого та безболісного дослідження, яке дозволяє розгледіти найменші зміни у структурі шкіри.

Київський міський клінічний онкологічний центр є однією з провідних онкологічних установ України та забезпечує повний цикл лікування меланоми – від консультацій і діагностики до лікування дорослих і дітей. Адреса: вул. Верховинна, 69, КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр». Телефон для довідок та запису: (044) 365-04-10.

Онкологи підкреслюють, що меланома – це не вирок, якщо її виявити вчасно. Профілактичний огляд раз на рік займає лише кілька хвилин, утім може зберегти роки життя.

