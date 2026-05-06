Кейт Міддлтон вперше після боротьби з раком виїде за кордон: деталі

glavcom.ua
Кейт Міддлтон повертається до своїх обов'язків після лікування від раку
Кейт Міддлтон з нетерпінням чекає на свою офіційну поїздку за кордон

Принцеса Уельська Кейт наступного тижня відправиться до Італії. Це буде перший офіційний візит принцеси за кордон на понад три роки. Кейт Міддлтон починає повертатися до своїх обов’язків після лікування онкології. Про це пише «Главком» із посиланням на Dailymail.

Поїздка Кейт Міддлтон до Італії є важливим етапом у її роботі з Центром раннього дитинства Королівського фонду (The Royal Foundation Centre for Early Childhood). Цю організацію принцеса Уельська заснувала у 2021 році в межах The Royal Foundation.

Тож ціллю поїздки Кейт Міддлтон стане її робота, присвячена ранньому розвитку дітей. Захід відбудеться у місті Реджо-Емілія, що на півночі Італії, де розташований Центр раннього дитинства. Візит принцеси триватиме два дні. За словами представника Кенсінгтонського палацу, Кейт Міддлтон з нетерпінням чекає на цю поїздку.

6 травня Кейт Міддлтон презентувала посібник із назвою «Основи для життя: керівництво із соціального та емоційного розвитку» по роботі з маленькими дітьми для вчителів, вихователів тощо. З нагоди презентації посібника принцеса завітала до Університету східного Лондона, де вона поспілкувалася з родинами, викладачами та студентами, які працюють з маленькими дітьми.

44-річна принцеса Уельська не здійснювала офіційних візитів з 2022 року. Тоді вона відвідала зі своїм чоловіком принцом Вільямом церемонію вручення премії Earthshot Prize у Бостоні. Востаннє самостійно Кейт Міддлтон здійснювала офіційний візит лютому 2022 року, вона їздила до Данії.

Як відомо, у січні 2024 року Кейт Міддлтон госпіталізували, врешті лікарі виявили у принцеси рак. Через курси хіміотерапії вона була вимушена відкласти свої державні обов'язки. У 2025 році принцеса Кейт повідомила, що перебуває у ремісії, однак після цього не здійснювала жодних офіційних візитів.

Нагадаємо, у березня 2024 року Кейт Міддлтон зізналася, що має рак. Як повідомив Кенсінгтонський палац, майбутня королева наразі проходить курс хіміотерапії, який розпочався в лютому. 42-річна Кейт Міддлтон була госпіталізована 16 січня для «серйозної операції на черевній порожнині», яка була визнана успішною. На момент операції вважалося, що її стан не є онкологічним, оскільки жодні аналізи не підтвердили наявність раку. Однак післяопераційні тести підтвердили наявність раку.

Також повідомлялося, у вересні Принцеса Уельська Кейт Міддлтон заявила, що завершила курс хімієтерапії.За словами Кейт Міддлтон, останні дев'ять місяців були неймовірно важкими.

