Рух вулицею Володимирською частково обмежено до 4 травня (схема)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Протяжність Володимирської вулиці становить 2,9 км
фото: telegraf.com.ua

Відсьогодні, 29 квітня, до 4 травня у Шевченківському районі столиці частково обмежать рух транспорту вулицею Володимирською. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КК «Київавтодор».

Дорожники ШЕУ Шевченківського району ліквідовуватимуть просадку покриття. Роботи проводитимуть на ділянці навпроти будинку №42 на вулиці Володимирській.

інфографіка: «Київавтодор»

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у Києві з 25 квітня до 30 листопада повністю перекриють рух для транспорту та пішоходів шляхопроводом біля метро «Чернігівська». У зв’язку з цим внесуть зміни в роботу громадського транспорту.

Читайте також:

Читайте також

У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 4-5 квітня
3 квiтня, 17:05
Програма поширюється на багатоповерхові будинки від 10 поверхів і вище за наявності технічної можливості встановлення обладнання
Свириденко проти Кличка. Дві програми підготовки київських багатоповерхівок до зими
6 квiтня, 13:20
Також для придбання свіжих продуктів можна відвідати комунальні ринки
Передвеликодні ярмарки в Києві: де купити продукти 11 квітня
11 квiтня, 07:02
Травмованого чоловіка госпіталізовано
В Оболонському районі рятувальники КАРС визволили чоловіка з колодязя теплотраси
9 квiтня, 10:27
Мережа припускає, що Тарас Цимбалюк втрапив у ДТП
Тарас Цимбалюк потрапив в аварію у Києві
13 квiтня, 13:13
«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності
У Києві 11 квітня низка автобусів курсуватиме зі змінами: перелік маршрутів
10 квiтня, 20:57
У більшості районів міста старі таблички вже демонтовано, триває підготовка до друку оновлених
Нова вартість паркування у Києві: скільки коштуватиме година та для кого діятимуть знижки
15 квiтня, 09:38
Одним із учасників аварії став вантажний автомобіль
ДТП на Берестейському проспекті: рух у бік станції метро «Шулявська» ускладнено
27 квiтня, 08:33
Рішення про закриття кас на «Вокзальній», «Почайній» та «Видубичах» є фінальним етапом повної цифровізації метрополітену
Останні каси столичного метро припиняють роботу з 28 квітня: як купити квиток
Вчора, 11:17

Міжнародний день танцю: скільки заробляють хореографи в Україні
Сьогодні, 07:30
Кім Чен Ин похвалив військових за самогубство на війні проти України
Сьогодні, 00:59
Збірна Німеччини відклала оголошення складу на Чемпіонат світу 2026
Вчора, 19:55
Новачок Формули-1 підготував особливий образ до дебюту на батьківщині
Вчора, 18:58
Французький актор Жан Рено видав роман про викрадення українських дітей до РФ
Вчора, 18:55
Аграрії засіяли 1,7 млн га зернових: п'ять областей-лідерів посівної кампанії
Вчора, 17:53

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
