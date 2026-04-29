Рух вулицею Володимирською частково обмежено до 4 травня (схема)

Відсьогодні, 29 квітня, до 4 травня у Шевченківському районі столиці частково обмежать рух транспорту вулицею Володимирською. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КК «Київавтодор».

Дорожники ШЕУ Шевченківського району ліквідовуватимуть просадку покриття. Роботи проводитимуть на ділянці навпроти будинку №42 на вулиці Володимирській.

Із 29 квітня до 4 травня на вулиці Володимирській триватимуть дорожні роботи інфографіка: «Київавтодор»

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у Києві з 25 квітня до 30 листопада повністю перекриють рух для транспорту та пішоходів шляхопроводом біля метро «Чернігівська». У зв’язку з цим внесуть зміни в роботу громадського транспорту.